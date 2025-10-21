Filtran el mensaje completo de Wanda Nara a Enzo Fernández a espaldas de Valu Cervantes

valu enzo wanda El mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina. “Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

Las picantes indirectas de Wanda Nara a la China Suárez en Masterchef

Días antes, Telefé lanzó las promociones de Masterchef Celebrity y estalló la polémica por las burlas a Mauro Icardi y la China Suárez.

En el video se ve a Wanda Nara en el rol de psicóloga atendiendo a sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, que no paran de lanzar guiños y referencias al "Wandagate" y la aventura de Icardi con la China Suárez.

wanda china promo masterchef La polémica reacción de Wanda Nara en la promo de Masterchef Celebrity.

Como si no fuera suficiente en un momento Donato de Santis incluso hace referencia al sobrenombre de la China Suárez también conocida como "oriental" en las redes. "Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona a fondo con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.