El letal comentario de Maxi López tras el video de las hijas de Mauro Icardi con el novio de Wanda

maxi lopez migueles wanda La respuesta de Maxi López cuando le preguntaron por Mauro Icardi.

"No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí. Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”, cerró Maxi López cuando le consultaron si tendría una conversación con Mauro Icardi.

¿Qué opina Maxi López del nuevo novio de Wanda Nara?

Días antes, Maxi López tuvo un almuerzo familiar junto a Wanda Nara, sus hijos, las hijas de Mauro Icardi y Martín Migueles, quien fue el anfitrión de la velada.

El novio de Wanda preparó un asado para recibir a Maxi López y Wanda subió una foto del inesperado encuentro. “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, dijo Maxi luego cuando le preguntaron por el flamante noviazgo.

wanda maxi martin Maxi López almorzó en la casa de Martín Migueles.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió sobre la dinámica que tiene con Wanda Nara.