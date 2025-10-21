Tras una semana de descanso en Suiza donde se reencontró con su mujer y su hija, Maxi López regresó a la Argentina para continuar con su participación en Masterchef Celebrity junto a Wanda Nara.
El letal comentario de Maxi López tras el video de las hijas de Mauro Icardi con el novio de Wanda
Maxi López se refirió a la relación de las hijas de Wanda Nara con Martín Migueles en medio del enojo de Mauro Icardi. Los detalles
En su llegada a Ezeiza, Maxi López respondió sin filtros a los periodistas que lo esperaban y fue contundente sobre la polémica que se generó por el video de Martín Migueles, nuevo novio de Wanda Nara, con las hijas de Mauro Icardi.
"Sobre Icardi no tengo que responder nada. Creo que no. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está", arrancó Maxi López. "Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa yo les abro la puerta como a uno más de mis hijos, porque me parece que las nenas tienen que estar bien. Si extrañan al papá es un terreno en el cual yo no quiero entrar, pero me imagino que así será“, aseguró.
"No tengo nada que hablar, tengo muchas cosas por resolver y encargarme de mi familia, de enfocarme en mi familia, que eso es lo más importante. Las otras familias es otra cosa. No entro ahí, no me interesa tampoco entrar ahí. Después lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte”, cerró Maxi López cuando le consultaron si tendría una conversación con Mauro Icardi.
¿Qué opina Maxi López del nuevo novio de Wanda Nara?
Días antes, Maxi López tuvo un almuerzo familiar junto a Wanda Nara, sus hijos, las hijas de Mauro Icardi y Martín Migueles, quien fue el anfitrión de la velada.
El novio de Wanda preparó un asado para recibir a Maxi López y Wanda subió una foto del inesperado encuentro. “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, dijo Maxi luego cuando le preguntaron por el flamante noviazgo.
"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió sobre la dinámica que tiene con Wanda Nara.