La shockeante confesión de Pampita Ardohain sobre la China Suárez: "No tengo..."

pampita china 3.jpg Pampita habló del gesto de la China Suárez en sus redes.

"No tengo ni idea qué pasó, todo súper bien entre nosotras, por lo menos de mi parte el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo estuvo", dijo Pampita luego de la llamativa acción de la China Suárez en sus redes sociales.

¿La China Suárez celosa de Pampita?

"Me llamó la atención, no lo he podido conversar, seguro en algún momento se dará", siguió Pampita en Intrusos quien además se refirió a su nuevo rol como embajadora de Carolina Herrera.

La marca decidió dejar de trabajar con la China Suárez quien durante años representó a la diseñadora en Argentina debido a sus últimas polémicas y escándalos.

Si bien trascendió que esa era la razón del enojo de la China, Pampita le quitó importancia a lo sucedido. "No creo, trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay una cosa de rispidez de trabajo entre nosotras, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte", agregó tratando de apaciguar las aguas.

La indirecta de Pampita a la China Suárez

En Los 8 Escalones, Pampita fue por todo y lanzó un picante comentario sobre las botineras que estaría dedicado a la China Suárez.

pampita photohsop La indirecta de Pampita a la China Suárez.

“¿Qué hacen las botineras? Se juntan, toman el tecito, van al súper juntas… Los fines de semana hay asado”, lanzó Pampita a Evangelina Anderson con sarcasmo. “A mucha honra con el laburo que es botinear. Hay que cambiar los chicos de escuela…”, siguió.