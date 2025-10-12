"Desperdiciada", el comentario de Pampita que dejó en shock a Evangelina Anderson

A pesar de que se confirmó el fin de Los 8 Escalones, Pampita sigue mostrando su faceta más picante, ahora con un brutal consejo a Evangelina Anderson jurado del programa.
Desde que Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis, Pampita no ha parado de lanzarle atrevidos comentarios sobre su presente sentimental y la soltería.
En esta oportunidad, Iliana Calabró quien también estaba como jurado, reveló que aprovechaba sus entrenamientos y trotes al aire libre para buscar posibles candidatos y Pampita no dudó en mandar a Evangelina Anderson a seguir los pasos de Calabró para encontrar pareja.
"Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...", arrancó la modelo. "Estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto”, le dijo a Evangelina que quedó descolocada con su comentario.
Luego de que Yanina Latorre asegurara que Evangelina Anderson tendría un amorío con un hombre casado, la modelo la cruzó en la afombra roja de los Premios Martín Fierro.
Sin pelos en la lengua, Evangelina Anderson le dijo de todo y hasta la misma Yanina Latorre quedó sorprendida revelando detalles del encuentro.
"Me reprochó el hombre casado, me reprochó a Paredes (Leandro). Le dije: '¿vos me escuchaste a mí? ¿Yo se lo dije a alguien? Después lo que te digan yo no me hago cargo'", contó la conductora.
"Quería saber quién era el hombre casado y le dije que no le iba a decir", siguió Yanina Latorre quien volvió a afirmar que tiene un video comprometedor de la ex de Demichelis.
Además, Evangelina Anderson confesó que ya está en pareja luego de su separación de Martín Demichelis. "Es una persona que conozco hace mucho". "En el tiempo que estuve con él, dejé de lado a esa persona", agregó sobre el candidato que habría robado su corazón.