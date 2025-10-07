Revelan el escandaloso motivo por el que la China Suárez dejó de seguir a Pampita

Pampita, Vicuña, China Suárez El detrás de la pelea entre la China Suárez y Pampita Ardohain.

"Hubo un quiebre el día del posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña", arrancó Mendez haciendo referencia al feroz descargo en el que la China trató a Vicuña de mal padre, infiel y hasta habló de supuestas adicciones.

¿Qué pasó entre la China Suárez y Pampita?

Además, el periodista reveló que habría problemas organizativos entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos y los viajes pero no así entre Vicuña y Pampita.

Según explicó, el chileno y la modelo tienen excelente relación y coordinan a la perfeción los tiempos con sus hijos mientras que la situación está cada vez más complicada entre la China y Benjamín, que no se estarían hablando en la actualidad.

Karina Iavícoli agregó también que la China Suárez estaría indignada luego de que Pampita aceptara ser la cara de Carolina Herrera en Argentina.

pampita carolina herrera Pampita se quedó con el trabajo de la China Suárez en Carolina Herrera.

Luego de años de trabajar con la China Suárez, la marca decidió rescindir el contrato tras los escándalos y peleas mediáticas de la ex Casi Ángeles, que no coincidirían con los valores que busca transmitir la maison con las celebrities que elige como embajadadoras en el mundo.