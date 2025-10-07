Inicio Farándula China Suárez
Revelan el escandaloso motivo por el que la China Suárez dejó de seguir a Pampita

Las explosivas razones detrás de la nueva guerra entre la China Suárez y Carolina Pampita Ardohain en las redes.

El lunes por la tarde las redes sociales estallaron luego de que se confirmara un radical gesto de la China Suárez contra Carolina Pampita Ardohain.

A través de capturas de pantalla del perfil de instagram de la China Suárez, Juariu comprobó que la actiz dejó de seguir a Pampita pero no así la modelo, quien sigue siendo follower de la China así como también de Wanda Nara y otros integrantes del "wandagate".

En medio de todas las repercusiones por la declaracion de guerra de la China Suárez a Pampita, en Intrusos hablaron con el periodista Gustavo Méndez quien tiene buena relación con la China para hablar de los motivos detrás de esta nueva pelea.

"Hubo un quiebre el día del posteo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña", arrancó Mendez haciendo referencia al feroz descargo en el que la China trató a Vicuña de mal padre, infiel y hasta habló de supuestas adicciones.

¿Qué pasó entre la China Suárez y Pampita?

Además, el periodista reveló que habría problemas organizativos entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por sus hijos y los viajes pero no así entre Vicuña y Pampita.

Según explicó, el chileno y la modelo tienen excelente relación y coordinan a la perfeción los tiempos con sus hijos mientras que la situación está cada vez más complicada entre la China y Benjamín, que no se estarían hablando en la actualidad.

Karina Iavícoli agregó también que la China Suárez estaría indignada luego de que Pampita aceptara ser la cara de Carolina Herrera en Argentina.

Luego de años de trabajar con la China Suárez, la marca decidió rescindir el contrato tras los escándalos y peleas mediáticas de la ex Casi Ángeles, que no coincidirían con los valores que busca transmitir la maison con las celebrities que elige como embajadadoras en el mundo.

