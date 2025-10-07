Qué hizo Pampita luego de que la China Suárez le declarara la guerra en redes

El lunes por la tarde las redes sociales y los seguidores quedaron revolucionados luego de que se confirmara un nuevo episodio entre Pampita y la China Suárez.
El lunes por la tarde las redes sociales y los seguidores quedaron revolucionados luego de que se confirmara un nuevo episodio entre Pampita y la China Suárez.
Fue Juariu, quien hizo el descubrimiento y publicó las pruebas que comprueban el peor momento entre la China Suárez y Pampita.
A través de capturas de pantalla del perfil de instagram de la China Suárez, Juariu confirmó que la actiz dejó de seguir a Pampita pero no así la modelo, quien sigue siendo follower de la China así como también de Wanda Nara y otros integrantes del "wandagate".
Luego de que saliera la noticia del radical gesto de la China, Pampita no solo que no dejó de seguir a la China Suárez sino que se mostró feliz desde New York donde viajó para encontrarse con su novio Martín Pepa. A días de Halloween, la top visitó un campo de calabazas y causó furor con sus fotos.
Semanas antes se confirmó que Pampita Ardohain fue elegida por Carolina Herrera para ser la nueva embajadora de la marca, ocupando el lugar de la China Suárez.
Durante años, la China Suárez representó a Carolina Herrera en Argentina. Sin embargo luego de sus últimos escándalos y polémicas con Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Yanina Latorre, entre otras figuras, la prestigiosa maison decidió reemplazarla por Pampita.
Al igual que famosos internacionales como Becky G, Sebastián Yatra, María Becerra entre otros, Pampita fue invitada al lanzamiento de la nueva colección primavera verano 2026 de Carolina Herrera en Madrid.
Desde allí, Pampita fue parte de la front row más exclusiva y deslumbró a los presentes con sus looks. La morocha anticipó la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral, de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.