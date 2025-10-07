Qué hizo Pampita luego de que la China Suárez le declarara la guerra en redes

china suarez pampita instagram La China Suárez dejó de seguir a Pampita.

Luego de que saliera la noticia del radical gesto de la China, Pampita no solo que no dejó de seguir a la China Suárez sino que se mostró feliz desde New York donde viajó para encontrarse con su novio Martín Pepa. A días de Halloween, la top visitó un campo de calabazas y causó furor con sus fotos.

pampita reaccion china Pampita se mostró feliz desde New York tras la traición de la China Suárez.

Pampita se quedó con el trabajo de la China Suárez

Semanas antes se confirmó que Pampita Ardohain fue elegida por Carolina Herrera para ser la nueva embajadora de la marca, ocupando el lugar de la China Suárez.

Durante años, la China Suárez representó a Carolina Herrera en Argentina. Sin embargo luego de sus últimos escándalos y polémicas con Wanda Nara, Benjamín Vicuña, Yanina Latorre, entre otras figuras, la prestigiosa maison decidió reemplazarla por Pampita.

Al igual que famosos internacionales como Becky G, Sebastián Yatra, María Becerra entre otros, Pampita fue invitada al lanzamiento de la nueva colección primavera verano 2026 de Carolina Herrera en Madrid.

pampita carolina herrera El espectacular vestido floral de Pampita anticipando la nueva colección de Carolina Herrera.

Desde allí, Pampita fue parte de la front row más exclusiva y deslumbró a los presentes con sus looks. La morocha anticipó la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral, de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.