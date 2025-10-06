El letal gesto de la China Suárez contra Pampita Ardohain

china suarez pampita instagram La China Suáez dejó de seguir a Pampita y explotó todo.

La novia de Mauro Icardi dejó de seguir a Pampita en Instagram mientras que la modelo sigue siguiendo a la madre de Amancio y Magnolia Vicuña.

La pelea entre la China Suárez y Wanda Nara en Gardiner

Además, se filtraton nuevos datos del feroz cruce que tuvo la China Suárez con Wanda Nara en Gardiner a finales del 2024, donde hubo famosos testigos.

Una de ellas fue Chiara Mancusso, ex participante de Gran Hermano. La morocha habló en su programa de streaming y contó todo lo que vió esa noche.

"Yo estuve en Gardiner el día que se agarraron de los pelos. A ver... no puedo contar mucho porque no se veía tanto por el humo, pero sí es verdad que se han agarrado de los pelos",arrancó ante la mirada desorpresade sus compañeros.

chiara peleawanda china La ex Gran Hermano Chiara Mancuso reveló qué paso el día de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara en Gardiner.

"Fue hace un montón, y lo que se comentaba ahí en el resto es que primero estaban Mauro y la China y después cayó Wanda. Pero fue como una casualidad. A Mauro Icardi me lo crucé en el baño. Es muy lindo pero dije "por esto se están peleando chicas.... ay Dios mío", siguió la ex gran hermano sin filtros.