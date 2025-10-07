La tremenda respuesta de la China Suárez tras las críticas por su viaje con Icardi a Madrid

A pesar de la indignación de los followers, la China Suárez siguió fiel a su estilo, hizo caso omiso de sus mensajes, redobló la apuesta y publicó un álbum completo desde su hotel mostrando su atrevido look. De lo más canchera la top eligió jeans ultra tiro bajo dejando a la vista su calzoncillo, musculosa blanca y cartera Chanel.

china suarez madrid La China Suárez presumió su viaje a Madrid a pesar de las críticas.

La China Suárez encendió las redes desde Estambul

Días atrás, la China Suárez presumió su regreso a Estambul por todo lo alto, compartiendo una serie de imágenes imposibles de pasar desapercibida.

Súper sexy, la China se fotografió mientras tomaba un baño en su mansión de Estambul, cubriendo su cuerpo con espuma, y mostrándose de lo más glam.

china suarez bañadera La foto más sexy de la China Suárez en Estambul.

Además, la China Suárez presumió su faceta más elegante y sofisticada en uno de sus últimos paseos con Mauro Icardi por Estambul. La actriz fue foco de todas las miradas luciendo un conjunto de jeans, remera blanca cropped, cinturón con hebilla y, como broche de oro, blazer de inspiraciónn navy con botones dorados y apliques súper llamativo.

Con un imponente edificio de fondo, la China Suárez volvió a provocar una catarata de comentarios con su atuendo. Además, la top compartió un tierno momento con Mauro Icardi demostrando que siguen más enamorados que nunca.