¡Se supo! De qué vivirá Morena Rial si le dan arresto domiciliario

El abogado de Morena Rial reveló cómo será la vida de la joven si obtiene prisión domiciliaria. Todos los detalles

Por UNO
Qué pasará con Morena Rial si obtiene la prisión domiciliaria.

Tras una semana de su ingreso a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, trascendió que Morena Rial estaría más cerca de obtener la prisión domiciliaria.

Dentro del penal, Morena Rial se encuentra en una celda, conocida como "buzón", separada del resto de las reclusas y sin acceso a su celular.

Además, Morena Rial está recibiendo terapia psicológica y según reveló su abogado Martín Leiró, tuvo buen intercambio con la especialista que la atendió.

Dada las últimas circunstancias y la evolución que estaría mostrando Morena Rial en su comportamiento, Leiró habló en Intrusos y confirmó que están en pleno proceso para obtener el arresto domiciliario.

Qué pasará con Morena Rial si obtiene prisión domiciliaria

De obtener el arresto domiciliario, el letrado confirmó que Jorge Rial será quien se haga cargo de los gastos de su hija y reveló que Morena no volvería al departamento de su hermana Rocío Rial sino a otra dirección.

En cuanto a las condiciones que tendría que cumplir se quda presa en su casa, Morena Rial no tendrá que tener empleo fijo sino permanecer dentro de la propiedad, con tobillera que controle cada uno de sus movimientos.

Jorge Rial ayudará a su hija a mantenerse si le dan prisión domiciliaria.

Jorge Rial ayudará a su hija a mantenerse si le dan prisión domiciliaria.

Además, Martín Leiró habló del padre de Amadeo, el hijo menor de Morena Rial, y aseguró que el joven se encuentra alejado del entorno de la hija de Jorge.

Morena Rial y Jorge Rial hablaron por teléfono

A pesar del distanciamiento que tienen desde hace años, Morena Rial tuvo una conversación telefónica con Jorge Rial quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor.

"Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, contó Leiró en el Diario de Mariana

“Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”, siguió explicando el abogado quien aseguró que Jorge Rial se mostró dispuesto a acompañar a Morena durante el proceso. “Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió.

