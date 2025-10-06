Inicio Farándula Morena Rial
Separados

Impactante video del hijo de Morena Rial en su primer cumpleaños

Los seguidores quedaron sorprendidos con el video que se viralizó del hijo menor de Morena Rial. Todos los detalles

Por UNO
Cómo está hoy el hijo menor de Morena Rial

Cómo está hoy el hijo menor de Morena Rial, alejado de su mamá.

Luego de varios rumores sobre cómo sería el festejo de cumpleaños de Amadeo, el hijo menor de Morena Rial. se viralizó un video del pequeño.

Tras la detención de Morena Rial y su traslado al penal de Magdalena, en Puro Show aseguraron que la joven quría celebrar el primer año de Amadeo en la cárcel.

Estas versiones fueron desmentidad por la misma Morena Rial y ahora, fue su amigo íntimo y abogado Alejandro Cipolla quien mostró cómo está el pequeño.

hijo morena rial
El abogado de Morena Rial mostr&oacute; c&oacute;mo est&aacute; su hijo Amadeo.

El abogado de Morena Rial mostró cómo está su hijo Amadeo.

Cipolla publicó un video de Amadeo para saludarlo por su primer año y dejó un mensaje anticipando el posible reencuentro del niño con Morena Rial. "Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte", escribió.

La impactante carta de Morena Rial desde la cárcel

Morena Rial rompió el silencio y escribió una letra de puño y letra hablando de su situación dentro del penal y expresando sus deseos de mejorar.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial.

morena rial carta
La carta de Morena Rial desde la c&aacute;rcel.

La carta de Morena Rial desde la cárcel.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con requisitos como un empelo fijo, lugar de residencia y tratamiento psicológico.

Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo angustiada por estar alejada del pequeño para celebar su primer año.

Temas relacionados:

Te puede interesar