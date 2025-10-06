Impactante video del hijo de Morena Rial en su primer cumpleaños

hijo morena rial El abogado de Morena Rial mostró cómo está su hijo Amadeo.

Cipolla publicó un video de Amadeo para saludarlo por su primer año y dejó un mensaje anticipando el posible reencuentro del niño con Morena Rial. "Feliz cumpleaños a mi ahijado más lindo. Pronto mamá te va a tener en brazos y besarte", escribió.

La impactante carta de Morena Rial desde la cárcel

Morena Rial rompió el silencio y escribió una letra de puño y letra hablando de su situación dentro del penal y expresando sus deseos de mejorar.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial.

morena rial carta La carta de Morena Rial desde la cárcel.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con requisitos como un empelo fijo, lugar de residencia y tratamiento psicológico.

Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo angustiada por estar alejada del pequeño para celebar su primer año.