En la cárcel: qué hizo Morena Rial en el día del cumpleaños de su hijo Amadeo

Qué pasó con Morena Rial luego de los rumores sobre el festejo del cumpleaños de su hijo dentro del penal. Todos los detalles

Por UNO
Luego de que trascendiera que Morena Rial quería celebrar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo dentro del penal, llamó la atención un sorpresivo posteo en su cuenta de instagram.

A pesar de que Morena Rial está en una celda y sin contacto con otras reclusas, la joven sigue facturando publicando y promocionando producos y emprendimientos en sus redes.

Este domingo, la joven sorprendió al no hacer referencia al cumpleaños de su hijo sin dejar saludo o foto pero sí reposteó un mensaje de su abogado Alejandro Cipolla.

"Comunico por la presente que Morena Rial no hizo ninguna huelga de hambre. Seguimos trabajando para obtener prisión domiciliaria", escribió en un comunicado que fue publicado en la cuenta de instagram de Morena.

La carta de puño y letra de Morena Rial desde la cárcel

Una vez más fue Alejandro Cipolla quien compartió la carta que escribió Morena Rial expresando su arrepentimiento y deseos de mejorar.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.

“Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, siguió sobre los rumores sobre su supuesta pelea con Jorge Rial por la celebración del cumpleaños del pequeño.

