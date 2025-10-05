En la cárcel: qué hizo Morena Rial en el día del cumpleaños de su hijo Amadeo

morena rial huelga El posteo de Morena Rial en el día del cumpleaños de su hijo.

"Comunico por la presente que Morena Rial no hizo ninguna huelga de hambre. Seguimos trabajando para obtener prisión domiciliaria", escribió en un comunicado que fue publicado en la cuenta de instagram de Morena.

La carta de puño y letra de Morena Rial desde la cárcel

Una vez más fue Alejandro Cipolla quien compartió la carta que escribió Morena Rial expresando su arrepentimiento y deseos de mejorar.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial.

morena rial carta La carta de Morena Rial desde la cárcel.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.

“Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, siguió sobre los rumores sobre su supuesta pelea con Jorge Rial por la celebración del cumpleaños del pequeño.