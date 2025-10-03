Morena Rial escribió una carta desde la cárcel: "Mi intención es estar mejor"

morena rial carta La carta de Morena Rial desde la cárcel.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió luego de que le revocaran su excarcelación por no cumplir con los requisitos que le pedía la Justicia.

Además, Morena Rial habló del cumpleaños de su hijo Amadeo. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dijo desmintiendo las versiones que aseguraban que la joven quería celebrar el primer año del pequeño en el penal.

Cómo fue la detención de Morena Rial

En SQP, Yanina Latorre reveló detalles desconocidos de la segunda detención de Morena Rial luego de que le revocaran su excarcelación extraordinaria.

"El viernes ya había salido el pedido de detención, la jueza lo pidió por incumplimiento, inclusive en un momento, la apuran y le dicen que se tiene que presentar cada quince días, no una vez por mes ¡Pero ella va algunas veces y desaparece! Ya sabemos la vida que tiene. La jueza tuvo el detalle que la detención no sea con el hijito presente, fue en Caballito, en la casa de alguien que ella estaba de visita. Ahí la esposaron y se la llevaron”, explicó.

morena rial esposada Yanina Latorre reveló cómo fue la detención de Morena Rial.

"Recordémosle a la gente que ella está procesada por dos robos, donde primero la metieron presa y después la excarcelaron con condiciones. Tenía que presentarse regularmente en el juzgado, tenía que hacer terapia y buscara un trabajo. Al principio ella no hizo nada de todo esto, lo tenía a Burlando, de hecho ella le hecha la culpa a él, tienen un quilombo, ahí le ponen a Miguel Ángel Pierri como abogado e hizo una terapia y se presentó algunas veces como correspondía”, siguió sobre el incumplimiento de Morena Rial.