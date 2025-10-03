Inicio Farándula Morena Rial
Morena Rial volvió a las redes y prometió chismes: su insólito posteo

Los seguidores quedaron impactados y las redes sociales estallaron con la publicación de Morena Rial desde la cárcel.

En la mañana del miércoles Morena Rial fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena donde estará hasta el día de su juicio, sola en una celda y la reacción de Jorge Rial no se hizo esperar.

Morena Rial fue detenida luego de que la Justicia revocara su excarcelación extraordinaria luego de que la joven no cumpliera con requisitos como terapia psicológica, empleo fijo y más.

Tras dos días de silencio, Morena Rial volvió a las redes sociales mientras sigue presa en el penal y causó gran impacto con su posteo. “Pronto volveré a full con las redes. ¡Espero su apoyo con chismes con More!”, arrancó Morena Rial a pesar del momento que está viviendo. “A los que insultan, les mando un beso. ¡Están con grandes problemas para destilar tanto odio!”, siguió picante.

morena rial instagram carcel
“Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”, cerró agradeciéndole a su amigo personal quien tomó su defensa luego de la renuncia del estudio de Miguel Ángel Pierri.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la segunda detención de Morena Rial?

Jorge Rial rompió silencio en su programa de streaming y habló de la angustia y verguenza que está sintiendo por la situación de su hija Morena Ria.

"No es la primera vez que voy a hablar de este tema, es distinto esta vez... Todos mis compañeros están angustiados... Les quiero decir algo 'tranqui, relax chicos, estoy acá, en el lugar que tengo que estar'. Soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios. Y soy lo que ven. Y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer en los medios, vieron nacer a mis hijas, vieron mis separaciones, mis peleas, mis éxitos, mis fracasos...", arrancó.

jorge rial morena
"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", siguió.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.

