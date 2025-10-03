Morena Rial volvió a las redes y prometió chismes: su insólito posteo

morena rial instagram carcel El explosivo posteo de Morena Rial tras su detención.

“Gracias @alejandro_cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país”, cerró agradeciéndole a su amigo personal quien tomó su defensa luego de la renuncia del estudio de Miguel Ángel Pierri.

¿Qué dijo Jorge Rial sobre la segunda detención de Morena Rial?

Jorge Rial rompió silencio en su programa de streaming y habló de la angustia y verguenza que está sintiendo por la situación de su hija Morena Ria.

"No es la primera vez que voy a hablar de este tema, es distinto esta vez... Todos mis compañeros están angustiados... Les quiero decir algo 'tranqui, relax chicos, estoy acá, en el lugar que tengo que estar'. Soy un tipo que hace 40 años que pongo la cara en los medios. Y soy lo que ven. Y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer en los medios, vieron nacer a mis hijas, vieron mis separaciones, mis peleas, mis éxitos, mis fracasos...", arrancó.

Jorge Rial habló de la detención de Morena Rial.

"Acaban de detener... en realidad le acaba de revocar la detención domiciliaria a mi hija. Lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, que es un beneficio, hay que respetar las nombras y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames", siguió.

"La Justicia es igual para todos. Y mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene ni los pido", afirmó. "Ella tomó esta decisión, no la pude torcer. Seguramente tengo cierta incapacidad. Pero bueno, ella tenía que cumplir ciertas reglas, como cualquier ciudadano. Mi hija no tiene coronita. Me gustaría que le pida perdón a quienes les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Hablé con ella, está llorando, obviamente me duele como padre...", agregó.