"Maleducada de lo peor", el escándalo secreto de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro

Salió a la luz la polémica actitud de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025 que provocó la furia de otra famosa. Todos los detalles

Trataron a Wanda Nara de maleducada y la prendieron fuego por su actitud en los Premios Martin Fierro.

Siguen saliendo a la luz las internas y escándalos que no se vieron durante la transmisión de los Premios Martín Fierro 2025, ahora con un nuevo conflicto que involucra a Wanda Nara y la ex participante de Gran Hermano, Eugenia Ruiz.

Eugenia Ruiz prendió fuego a Wanda Nara por la actitud que tuvo con ella durante la noche cuando quiso sacarse una foto con ella al igual que lo hizo con figuras como Damián Betular, Pampita, entre otros.

"Betular se ve que de reojo me mira y le digo: '¿Te puedo pedir una foto?' 'Sí, vení. Euge', me dice. Ahí no más con una predisposición. Saca la foto", arrancó Eugenia sobre su encuentro con los famosos.

eugenina gran hermano wanda
Eugenia de Gran Hermano destrozó a Wanda Nara.

"Wanda Nara sos de lo último. No ha movido el cogote ni dos milímetros. O sea, no te pedía nada. Un hola, una cosa de educación, cortesía básica. Sos de lo peor, una maleducada, querida", siguió furiosa en sus redes sociales. "O sea, no pedía tanto yo de la otra, ¿me entiendes? O sea, un hola nada más" agregó.

Escándalo con los looks de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

En SQP, Yanina Latorre y el diseñador César Jurichic, analizaron los atuendos de los famosos para los premios y liquidaron las elecciones fashionistas de Wanda Nara, en especial el segundo vestido que lució durante la noche.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

wanda nara vestido encaje martin fierro
Wanda Nara criticada por sus looks en los Martín Fierro 2025.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.

