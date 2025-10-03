"Maleducada de lo peor", el escándalo secreto de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro

eugenina gran hermano wanda Eugenia de Gran Hermano destrozó a Wanda Nara.

"Wanda Nara sos de lo último. No ha movido el cogote ni dos milímetros. O sea, no te pedía nada. Un hola, una cosa de educación, cortesía básica. Sos de lo peor, una maleducada, querida", siguió furiosa en sus redes sociales. "O sea, no pedía tanto yo de la otra, ¿me entiendes? O sea, un hola nada más" agregó.

Escándalo con los looks de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

En SQP, Yanina Latorre y el diseñador César Jurichic, analizaron los atuendos de los famosos para los premios y liquidaron las elecciones fashionistas de Wanda Nara, en especial el segundo vestido que lució durante la noche.

"Hay estilos de mujeres que no son para todos los estilos de prenda. No todas las tendencias son para todo tipo de cuerpo, ni todas las edades ni todo tipo de piel", arrancó el diseñador. "Ese es de Pellegrini, un vestido totalmente desnudo, solamente tiene tazas en las lolas con un escote que llega prácticamente a la raya de la cola, se ve tanga que tiene cristales. El vestido es de encaje como una cuerina bordada, es divino el género pero es un poco osado", siguió.

wanda nara vestido encaje martin fierro Wanda Nara criticada por sus looks en los Martín Fierro 2025.

"No lo hubiese puesto tan escotado en la espalda. Ella tiene un cuerpo muy voluptuoso. Se puede ir sexy y elegante. El hilo es tan delgado que pasas de lo llamativo a lo vulgar en un segundo", agregó César sobre la atrevida elección de Wanda Nara.