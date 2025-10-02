En corpiño y pantalones, Wanda Nara mostró su nuevo abdomen y un detalle no pasó desapercibido

wanda nara corpiño
La foto de Wanda Nara en corpiño que causó enorme revuelo.
A pesar de presumir su figura, fue otro detalle el que se robó la atención de todos sus seguidores. Si bien no lo mostró por completo, en la imagen se ve parte del brazo, que pertenece a su flamante novio, Martín Migueles.
¿Qué pasó entre el novio de Wanda Nara y Jesica Cirio?
Si bien Wanda Nara y Martín Migueles se muestran cada vez más enamorados asistiendo incluso a eventos públicos, semanas atrás salió una picante versión sobre el empresario y Jesica Cirio.
En Puro Show, revelaron que Martín Migueles socio y mejor amigo de Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio habrían tenido un feroz cruce por las intenciones de Migueles con Cirio.
“Me llegó un audio que tiene que ver con una persona que salía con Martín, y me dice, te voy a contar el verdadero motivo de por qué se pelearon Piccirillo y el actual novio de Wanda”, arrancó Matías Vázquez.
wanda nara casa jesica piccirillo
Escandalosos rumores sobre el nuevo novio de Wanda Nara y Jesica Cirio.
“Martín Migueles habría querido tener una noche de pasión con Cirio, se enteró Elías Piccirilo, se recalentó, y casi se van a las manos, y ahí explotó una relación que venía sólida por negocios”, completó sobre el conflicto.
A pesar de todos estos rumores, Martín Migueles está viviendo en la mansión que tenían el empresario y Jesica en Nordelta y, es quien visita a Piccirillo en la cárcel.