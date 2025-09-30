Inicio Farándula Wanda Nara
¡Tremendo!

Revelan la verdad de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y China Suárez: "Se agarraron de los pelos"

Una ex participante de Gran Hermano habló por primera vez del comentado cruce de Wanda Nara y la China Suárez en un boliche y dio detalles impactantes.

Por UNO
Una testigo que vió la pelea prendió fuego a la China Suárez y Wanda Nara.

Una testigo que vió la pelea prendió fuego a la China Suárez y Wanda Nara.

Mientras siguen las repercusiones luego de que se confirmara que la China Suárez lanzará su propia línea de cosméticos compitiendo con los productos de Wanda Nara, salieron a la luz datos desconocidos de su comentada pelea en Gardiner.

Meses atrás, la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara coincidieron en el mismo restaurante, y según trascendió, las amigas de Wanda se cruzaron con el grupo que acompañaba a la China, protagonizando todo un escándalo.

Ahora, Chiara Mancusso, ex participante de Gran Hermano 2024, habló en su programa de streaming y contó que fue testigo de toda la pelea."Yo estuve en Gardiner el día que se agarraron de los pelos. A ver... no puedo contar mucho porque no se veía tanto por el humo, pero sí es verdad que se han agarrado de los pelos",arrancó ante la mirada desorpresade sus compañeros.

chiara peleawanda china
La ex Gran Hermano Chiara Mancuso reveló qué paso el día de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara en Gardiner.

La ex Gran Hermano Chiara Mancuso reveló qué paso el día de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara en Gardiner.

"Fue hace un montón, y lo que se comentaba ahí en el resto es que primero estaban Mauro y la China y después cayó Wanda. Pero fue como una casualidad. A Mauro Icardi me lo crucé en el baño. Es muy lindo pero dije "por esto se están peleando chicas.... ay Dios mío", siguió la ex gran hermano sin filtros.

La China Suárez competirá con Wanda Nara

Tras semanas de rumores, Juariu confirmó que la China Suárez seguirá los pasos de Wanda Nara con Wanda Nara Cosmetics y lanzará su propia línea de maquillaje.

Según publicó Juariu en su cuenta de Instagram la marca de la China Suárez se llamará Mitsumori y adjunto el significado de la palabra. “La palabra japonesa ‘mitsumori’ significa presupuesto o estimación. En la práctica, si en Japón pedís un mitsumori, estás pidiendo que te den un presupuesto, cotización o estimado de costos”.

“El apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”, agregó además sobre el apodo de la actriz.

china suarez maquillajee
Cómo se llamará la línea de maquillaje de la China Suárez.

Cómo se llamará la línea de maquillaje de la China Suárez.

Si bien todavía no se han visto sus productos, la China SUárez ya habría creado una cuenta de instagram de la marca.

Temas relacionados:

Te puede interesar