Revelan la verdad de la escandalosa pelea entre Wanda Nara y China Suárez: "Se agarraron de los pelos"

chiara peleawanda china La ex Gran Hermano Chiara Mancuso reveló qué paso el día de la pelea entre la China Suárez y Wanda Nara en Gardiner.

"Fue hace un montón, y lo que se comentaba ahí en el resto es que primero estaban Mauro y la China y después cayó Wanda. Pero fue como una casualidad. A Mauro Icardi me lo crucé en el baño. Es muy lindo pero dije "por esto se están peleando chicas.... ay Dios mío", siguió la ex gran hermano sin filtros.

La China Suárez competirá con Wanda Nara

Tras semanas de rumores, Juariu confirmó que la China Suárez seguirá los pasos de Wanda Nara con Wanda Nara Cosmetics y lanzará su propia línea de maquillaje.

Según publicó Juariu en su cuenta de Instagram la marca de la China Suárez se llamará Mitsumori y adjunto el significado de la palabra. “La palabra japonesa ‘mitsumori’ significa presupuesto o estimación. En la práctica, si en Japón pedís un mitsumori, estás pidiendo que te den un presupuesto, cotización o estimado de costos”.

“El apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”, agregó además sobre el apodo de la actriz.

china suarez maquillajee Cómo se llamará la línea de maquillaje de la China Suárez.

Si bien todavía no se han visto sus productos, la China SUárez ya habría creado una cuenta de instagram de la marca.