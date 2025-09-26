Inicio Farándula China Suárez
¡Tremendo!

El feroz ataque de celos de la China Suárez por culpa de Wanda Nara

Yanina Latorre mandó al frente a la China Suárez y contó por qué explotó por culpa de Wanda Nara. Todos los detalles

Por UNO
Mientras siguen las repercusiones por el regreso de la China Suárez a la Argentina sin la compañía de Mauro Icardi se conoció el distanciamiento de la actriz con su mejor amiga Natalia Antolín.

Todo salió a la luz luego de que la China Suárez faltara al reconocimiento que le hicieron a la diseñadora lo que generó una explosión de versiones.

Entre ellas, Yanina Latorre reveló que una vez más, la China Suárez se habría enojado por la presencia de Wanda Nara en el evento.

¿La China Suárez faltó al evento de Natalia Antolín por culpa de Wanda Nara?

Además, la China Suárez estaría furiosa luego de que Natalia Antolín eligiera a Pamita para llevar sus diseños, publicando video e imágenes de la modelo en sus redes. “Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”, explicó Yanina en LAM.

¿La China Suárez sin trabajo en Argentina?

Días antes en DDM revelaron que la China Suárez estaría viviendo un difícil presente laboral debido a sus recientes escándalos y peleas públicas.

"Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo La China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”, explicó Martín Candalaf.

“Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, siguió.

Como si no fuera suficiente la marca Carolina Herrera decidió no contratarla luego de años de haberla elegido como embajadora en Argentina.

Para el 2025, Carolina Herrera apostó por Pampita, quien fue de las pocas celebrities argentinas presentes en el desfile de su nueva colección en Madrid.

