El feroz ataque de celos de la China Suárez por culpa de Wanda Nara

china suarez natalia antolin ¿La China Suárez faltó al evento de Natalia Antolín por culpa de Wanda Nara?

Además, la China Suárez estaría furiosa luego de que Natalia Antolín eligiera a Pamita para llevar sus diseños, publicando video e imágenes de la modelo en sus redes. “Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”, explicó Yanina en LAM.

¿La China Suárez sin trabajo en Argentina?

Días antes en DDM revelaron que la China Suárez estaría viviendo un difícil presente laboral debido a sus recientes escándalos y peleas públicas.

"Estaban bastante preocupados porque acá no tiene trabajo La China Suárez. Esto más allá de que tiene un novio que es recontra millonario, acá en Argentina no tiene ni una marca, se le cayeron todas”, explicó Martín Candalaf.

“Las marcas que la contratan dicen, desde el lado de La China Suárez, que cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y de comentarios negativos que tiene ese producto, superan a los positivos. Por eso se ha quedado sin marcas”, siguió.

Como si no fuera suficiente la marca Carolina Herrera decidió no contratarla luego de años de haberla elegido como embajadora en Argentina.

Para el 2025, Carolina Herrera apostó por Pampita, quien fue de las pocas celebrities argentinas presentes en el desfile de su nueva colección en Madrid.