Yanina Latorre le contestó a la China Suárez: "Tu único amigo es el peluquero"

yanina latorre china suarez caradura Yanina Latorre trató a la China Suárez de caradura.

Además, Yanina Latorre habló en LAM y fue por más acusando a la China Suárez de arruinar la vida de Wanda Nara, Pampita Eugenia Tobal entre otras y de estar sola. "Solo te quiere tu peluquero", dijo filosa.

A sus 56 años, Yanina Latorre deslumbró con su look panza al aire y jeans

El viernes por la noche, Yanina Latorre dijo presente en la fiesta de lanzamiento de "Nepo Baby", la marca de indumentaria de sus hijos Lola y Dieguito Latorre.

Como no podía ser de otra manera, Yanina Latorre fue vestida por la marca de sus herederos sorprendiendo a los presentes con un outfit de lo más canchero y juvenil.

yanina latorre jean tiro bajo Yanina Latorre se animó a un look panza al aire y causó sensación a sus 56 años.

A sus 56 años, Yanina Latorre se animó a lucir unos jeans ultra tiro bajo que combinó con crop top negro, dejando a la vista su trabajado abdomen.

Yanina Latorre le pidió a Mónica Farro que se bañara en vivo

Todo comenzó cuando Yanina Latorre empezó a hacer gestos tapándose la nariz cada vez que tenía la palabra Mónica Farro lo que no pasó desapercibido para Ángel de Brito.

"No sé por qué se ríe Yanina”, dijo a lo que Yanina conestó sin anestesia: “No, yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”.

yanina latorre farro sucia Yanina Latorre le dijo sucia y Mónica Farro no se quedó callada.

Lejos de tomárselo a chiste, Mónica Farro se msotró de lo más indignada . “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta", dijo enojada.