Yanina Latorre confirmó que hubo un entregador en el robo a Pampita: "Se quebró cuando la escuchó"

yanina latorre robo pampita Yanina Latorre dio detalles del "entregador" en el robo a Pampita.

"El robo habría sido por documentación y no por dinero. El entregador es muy conocido", agregó Yanina Latorre sobre la información que recibió.

las impactantes imágenes que captaron las cámaras de seguridad

Los delincuentes estuvieron más de seis horas dentro del interior de su vivienda y ahora, Fernanda Burlando, abogado de Pampita, dio detalles del material que capturaron las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

"Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", señaló el letrado quien además es vecino de Pampita.

Las imágenes fueron obtenidas no solo de las cámaras de Pampita sino también de material que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.

Elegida por Carolina Herrera, Pampita paralizó Madrid con su look

Pampita armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.

La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.

Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.

pampita carolina herrera El espectacular vestido floral de Pampita anticipando la nueva colección de Carolina Herrera.

Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.