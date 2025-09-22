El llanto de Pampita tras recuperar los celulares que le robaron: "Le recé a Blanquita"

Tras su paso por Madrid, Pampita Ardohain regresó al país y fue víctima de un robo luego de que ingresaran a su casa y se llevaran dinero, joyas y su caja fuerte.
Tras su paso por Madrid, Pampita Ardohain regresó al país y fue víctima de un robo luego de que ingresaran a su casa y se llevaran dinero, joyas y su caja fuerte.
Los delincuentes no solo se llevaron la caja fuerte sino que los cuatro celulares en su interior, de vital importancia para Pampita quien explicó que contenían recuerdos, videos y fotos de su hija Blanquita.
Tras horas de angustia, la modelo rompió en llanto al confirmar que pudo recuperar los dispositivos. "Realmente lo único importante que había en esa casa eran los teléfonos, después eran todas pavadas, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios y a mi hija, le pedí a todos", aseguró.
"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", finalizó Pampita emocionada.
Pampita armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.
La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.
Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.
Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.
Pampita volvió a confirmar que sabe como causar sensación comprobando que a sus 47 años está más fabulosa y sexy que nunca.
En esta oportunidad, Pampita desembarcó en las espectaculares playas de la Polinesia donde brilló al máximo con sus posados.A sus 47, la top demostró que muestra las tendencias como ninguna otra, luciendo una microbikini de bombacha taparrabos color colorada con corona de flores como accesorio perfecto.