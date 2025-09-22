El llanto de Pampita tras recuperar los celulares que le robaron: "Le recé a Blanquita"

pampita robo celulares La emoción de Pampita tras recuperar los celulares que le robaron.

"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", finalizó Pampita emocionada.

Elegida por Carolina Herrera, Pampita paralizó Madrid con su look

Pampita armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.

La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.

Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.

pampita carolina herrera El espectacular vestido floral de Pampita anticipando la nueva colección de Carolina Herrera.

Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.

Desde la Polinesia, a sus 47 años Pampita se animó a la bikini extra small tendencia

Pampita volvió a confirmar que sabe como causar sensación comprobando que a sus 47 años está más fabulosa y sexy que nunca.

En esta oportunidad, Pampita desembarcó en las espectaculares playas de la Polinesia donde brilló al máximo con sus posados.A sus 47, la top demostró que muestra las tendencias como ninguna otra, luciendo una microbikini de bombacha taparrabos color colorada con corona de flores como accesorio perfecto.