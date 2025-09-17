Pampita se sinceró y reveló el truco detrás de sus fotos más espectaculares: "Lo uso un montón"

pampita photohsop Pampita reveló que usa photoshop en sus fotografías.

Sin pelos en la lengua, la modelo confesó que usa photoshop para lograr el resultado final que desea. "Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”, dijo Pampita. “Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de usar filtro”, cerró sacando a la luz uno de sus secretos mejor guardados.

Desde la Polinesia, a sus 47 años Pampita se animó a la bikini extra small tendencia

Reconciliada con Martín Pepa, Pampita viajó para disfrutar de una mini luna de miel y desde allí confirmó que luce más impactante que nunca a sus 47 años.

Siempre en tendencia, Pampita aprovechó las paradisíacas playas de la Polinesia y se animó a lucir las bikinis más sexy, apostando por diseños súper pequeños.

pampita taparrabos polinesia En microbikini blanca, Pampita paralizó la Polinesia.

Entre sus elecciones no podía faltar la infaltable microbikini blanca de todas las temporadas de verano. Pampita la mostró desde todos los ángulos y el álbum de fotos se llenó de likes.

Pampita y Nicole Neumann posaron juntas y volvió el escándalo: ¿quién le puso el apodo?

Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.

En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.

pampita nicole apodo Pampita y Nicole juntas en la gala Para Ti.

Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.

Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.