Desde la Polinesia, a sus 47 años Pampita se animó a la bikini extra small tendencia

Pampita Ardohain sigue encendiendo las redes sociales y cautivando sus followers con postales desde sus espectaculares vacaciones en la Polinesia francesa.
Pampita Ardohain sigue encendiendo las redes sociales y cautivando sus followers con postales desde sus espectaculares vacaciones en la Polinesia francesa.
Reconciliada con Martín Pepa, Pampita viajó para disfrutar de una mini luna de miel y desde allí confirmó que luce más impactante que nunca a sus 47 años.
Siempre en tendencia, Pampita aprovechó las paradisíacas playas de la Polinesia y se animó a lucir las bikinis más sexy, apostando por diseños súper pequeños.
Entre sus elecciones no podía faltar la infaltable microbikini blanca de todas las temporadas de verano. Pampita la mostró desde todos los ángulos y el álbum de fotos se llenó de likes.
Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.
En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.
Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.
Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.
En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.
Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.
“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.
Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.