Desde la Polinesia, a sus 47 años Pampita se animó a la bikini extra small tendencia

pampita taparrabos polinesia En microbikini blanca, Pampita paralizó la Polinesia.

Entre sus elecciones no podía faltar la infaltable microbikini blanca de todas las temporadas de verano. Pampita la mostró desde todos los ángulos y el álbum de fotos se llenó de likes.

pampita polinesia bikini blanca En bikini extra small, Pampita revolucionó la Polinesia.

Pampita y Nicole Neumann posaron juntas y volvió el escándalo: ¿quién le puso el apodo?

Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.

En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.

pampita nicole apodo Pampita y Nicole juntas en la gala Para Ti.

Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.

Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.

Polémica por la actitud de Pampita con Julieta Prandi

En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.

Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.

yanina latorre pampita julieta prandi Pampita no quiso hablar del juicio de Julieta Prandi.

Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.