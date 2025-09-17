Elegida por Carolina Herrera, Pampita paralizó Madrid con su look

Tras sus románticas vacaciones en la Polinesia, Pampita Ardohain armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.
La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.
Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.
Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.
Pampita volvió a confirmar que sabe como causar sensación comprobando que a sus 47 años está más fabulosa y sexy que nunca.
En esta oportunidad, Pampita desembarcó en las espectaculares playas de la Polinesia donde brilló al máximo con sus posados.A sus 47, la top demostró que muestra las tendencias como ninguna otra, luciendo una microbikini de bombacha taparrabos color colorada con corona de flores como accesorio perfecto.
Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.
En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.
Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.
Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.
En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.
Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.
“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.
Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.