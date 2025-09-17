Elegida por Carolina Herrera, Pampita paralizó Madrid con su look

pampita carolina herrera El espectacular vestido floral de Pampita anticipando la nueva colección de Carolina Herrera.

Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.

Desde la Polinesia, a sus 47 años Pampita se animó a la bikini extra small tendencia

Pampita volvió a confirmar que sabe como causar sensación comprobando que a sus 47 años está más fabulosa y sexy que nunca.

En esta oportunidad, Pampita desembarcó en las espectaculares playas de la Polinesia donde brilló al máximo con sus posados.A sus 47, la top demostró que muestra las tendencias como ninguna otra, luciendo una microbikini de bombacha taparrabos color colorada con corona de flores como accesorio perfecto.

pampita polinesia En bikini extra small, Pampita revolucionó la Polinesia.

Pampita y Nicole Neumann posaron juntas y volvió el escándalo: ¿quién le puso el apodo?

Pampita y Nicole Neumann revolucionaron la glamorosa gala de Para Ti posando juntas por primera vez, luego de años de distanciamiento y peleas.

En LAM, hablaron del incómodo encuentro entre Pampita y Nicole Neumann recordaron el conflicto que surgió años atrás cuando las modelos apodaron "muqui" a la morocha.

Si bien durante años se señaló a Nicole Neumann como la creadora del sobrenombre a Pampita, Matilda Blanco se metió en el tema y reveló que habría sido Julieta Prandi la responsable.

pampita nicole apodo Pampita y Nicole juntas en la gala Para Ti.

Días antes, Pampita fue noticia luego de que se confirmara su reconciliación con el polista y empresario Martín Pepa con quien se había separado semanas atrás, en medio de rumores de infidelidad.

Pampita no quiso hablar de Julieta Prandi

En medio de las repercusiones por el juicio de Julieta Prandi a su ex marido Claudio Contardi, Yanina Latorre fue letal con Pampita y cuestionó su silencio.

Las cámaras de SQP fueron a buscar a Pampita para saber su opinión sobre la situación de Julieta Prandi y la modelo se rehusó a hablar del tema.

“No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque no soy panelista, no estoy en ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”, dijo Pampita.

yanina latorre pampita julieta prandi Pampita no quiso hablar del juicio de Julieta Prandi.

Indignada con su respuesta, Yanina Latorre la defenestró en vivo. "Esto no lo puedo creer. En este caso no es válido que no opine. La quiero y está todo bárbaro, pero Pampita no me parece empática con Julieta”, arrancó. “Pampita, como mujer y sacando que la odia porque le decía ‘muqui’ con Nicole Neumann, me parece cero empática”, sentenció.