A sus 56 años, Yanina Latorre deslumbró con su look panza al aire y jeans

A sus 56 años, Yanina Latorre se animó a lucir unos jeans ultra tiro bajo que combinó con crop top negro, dejando a la vista su trabajado abdomen.

Yanina Latorre le pidió a Mónica Farro que se bañara en vivo

Todo comenzó cuando Yanina Latorre empezó a hacer gestos tapándose la nariz cada vez que tenía la palabra Mónica Farro lo que no pasó desapercibido para Ángel de Brito.

"No sé por qué se ríe Yanina”, dijo a lo que Yanina conestó sin anestesia: “No, yo me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”.

Lejos de tomárselo a chiste, Mónica Farro se msotró de lo más indignada . “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo. Tengo spray en el pelo ahora, me acaban de poner en maquillaje. No es olor de mi pelo. Yo me río de muchas cosas, esto no me gusta", dijo enojada.

Yanina Latorre reveló la verdad del romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

abrió la caja de preguntas para sus seguidores que no dudaron en consultarle por el nuevo romance de Wanda Nara.

Fue la misma Yanina Latorre quien semanas atrás, en su programa SQP reveló la primera información de la incipiente relación de Wanda Nara y Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo.

Ahora, Yanina Latorre dio más detalles y fue contundente con sus respuestas. "¿Es realmente el novio de Wanda o no?", preguntaron a lo que la rubia contestó: "Están juntos".

"Si es el novio oficial no te lo puedo decir,le pregunto y no me contesta", siguió Yanina Latorre sobre la falta de contacto que está teniendo con Wanda Nara. "Cuando enloquece me pide que haga bien mi trabajo", remató.