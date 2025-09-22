Sin corpiño, Wanda Nara se sacó una foto con Maxi López y estalló la polémica

wanda nara maxi lopez El explosivo reencuentro de Wanda Nara y Maxi López.

Para la velada, Wanda Nara lució un look casual aunque sorprendió al no llevar corpiño debajo de su remera provocando una catarata de comentarios y cuestionamientos sobre su elección.

Wanda Nara mostró cómo luce sin photoshop

Wanda Nara es una experta cuando de revolucionar las redes sociales se trata, ahora sorprendiendo con una selfie al natural y sin maquillaje

Acusada varias veces de abusar del photoshop y los filtros, fue la misma Wanda Nara quien decidió prescindir de ellos mostrando su rostro luego de un tratamiento de limpieza.

wanda nara al natural Wanda Nara se mostró al natural y estalló las redes.

"Sin make up", escribió la rubia quien días antes subió un video con la emocionante bienvenida que le dieron sus hijos tras su viaje a Punta del Este. Los pequeños la esperaron con un cartel hecho con pétalos de rosa. "Te amamos Ma", escribieron demostrando su apoyo incondicional.

REACCION HIJAS WANDA LUNA DE MIEL Cómo reaccionaron las hijas de Wanda Nara tras la luna de miel con Martín Migueles.

Polémica foto de Wanda Nara y su nuevo novio en un supermercado

Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo fueron de compras a un supermercado y la actitud de Migueles hacia Wanda llamó la atención de los presentes.

wanda nara novio supermercado La foto viral de Wanda Nara y Martín Migueles en un supermercado.

Fue el periodista Fede Flowers quien publicó la foto. "Wanda y Martín Migueles en un supermercado y acompañado de una amiga de ella. Me cuentan que él se mostró un poco distante", contó el periodista