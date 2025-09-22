Inicio Farándula Wanda Nara
Sin corpiño, Wanda Nara se sacó una foto con Maxi López y estalló la polémica

Wanda Nara y Maxi López se reencontraron en Argentina y la imagen causó enorme revuelo. Todos los detalles

Por UNO
Mientras siguen las repercusiones y rumores sobre su explosivo romance con Martín Migueles, Wanda Nara se reencontró con su ex marido Maxi López.

A días del comienzo de Masterchef Celebrity, Maxi López llegó al país para prepararse antes de su ingreso al programa y no dudó en visitar a Wanda Nara y sus hijos.

Como siempre fue la misma Wanda Nara quien pblicó postales del emocionante encuentro aunque fue su atuendo el que se robó la atención de los seguidores.

wanda nara maxi lopez
Para la velada, Wanda Nara lució un look casual aunque sorprendió al no llevar corpiño debajo de su remera provocando una catarata de comentarios y cuestionamientos sobre su elección.

Wanda Nara mostró cómo luce sin photoshop

Wanda Nara es una experta cuando de revolucionar las redes sociales se trata, ahora sorprendiendo con una selfie al natural y sin maquillaje

Acusada varias veces de abusar del photoshop y los filtros, fue la misma Wanda Nara quien decidió prescindir de ellos mostrando su rostro luego de un tratamiento de limpieza.

wanda nara al natural
"Sin make up", escribió la rubia quien días antes subió un video con la emocionante bienvenida que le dieron sus hijos tras su viaje a Punta del Este. Los pequeños la esperaron con un cartel hecho con pétalos de rosa. "Te amamos Ma", escribieron demostrando su apoyo incondicional.

REACCION HIJAS WANDA LUNA DE MIEL
Polémica foto de Wanda Nara y su nuevo novio en un supermercado

Wanda Nara y el socio de Elías Piccirillo fueron de compras a un supermercado y la actitud de Migueles hacia Wanda llamó la atención de los presentes.

wanda nara novio supermercado
Fue el periodista Fede Flowers quien publicó la foto. "Wanda y Martín Migueles en un supermercado y acompañado de una amiga de ella. Me cuentan que él se mostró un poco distante", contó el periodista

