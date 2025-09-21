Inicio Farándula Benjamín Vicuña
¡Brutal! Benjamín Vicuña confesó cómo es la China Suárez como madre y fue contundente

Benjamín Vicuña dió una entrevista íntima y en medio del conflicto con la China Suárez habló como nunca antes. Los detalles

Benjamín Vicuña no se guardó nada sobre la China Suárez.

Tras el reveulo que provocó la foto de la China Suárez confirmando por todo lo alto la escolarización de sus tres hijos en un prestigioso colegio de Estambul, Benjamín Vicuña habló como nunca antes de su relación.

En una entrevista con Tati Schapiro, Benjamín Vicuña se refirió de la creciente exposición que están teniendo Amanci y Magnolia Vicuña y hasta se refirio al rol de China Suárez como madre.

"Eugenia es una muy buena mamá. En ese sentido yo estoy tranquilo. Jamás puse en duda su maternidad, su forma de maternar, ni mucho menos",dijo defendiendo a la China Suárez.

Las impactantes declaraciones de Benjamín Vicuña sobre la China Suárez.

A pesar de estos elogios, días antes salió a la luz que la foto de sus hijos en un colegio de Estambul no le cayó nada bien a Vicuña. Según reveló Yanina Latorre, el actor se enteró de la noticia a través de los medios."Entre ellos no hay diálogo, hablan por los abogados, pero no hay criterio", aseguró. Además, señaló que "Benjamín se enteró esta mañana por la historia de la China, que es provocadora".

La mamá de Benjamín Vicuña habló y reveló el secreto más impactante de la China Suárez

Benjamín Vicuña y su madre Isabel Luco Morandé hablaron sin filtros durante una entrevista con Cecilia Bolocco para su programa Todo por tí.

Isabel Luco reveló detalles desconocidos sobre su ex nuera y Benjamín. La chilena recordó el emocionante bautismo de Magnolia Vicuña y dejó entrever que en la ceremonia se habrían casado.

"¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?”, lanzó la madre del actor. “Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, dijo Isabel generando la rápida intervención de Vicuña.

Benjamín Vicuña y su mamá hablaron sin filtros de la China Suárez en una entrevista íntima con Cecilia Bolocco.

“No, no, fue un rito... No, mamá, no!”, exclamó Benjamín Vicuña intentando desmentir a su madre aunque las declaraciones generaron revuelo en las redes en pocos minutos.

Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez: "Es lamentable"

Benjamín Vicuña habló como nunca antes de la China Suárez tras el escandaloso posteo de la actriz acusándolo de mal padre, infiel y adicto.

En una revista internacional, Benjamín Vicuña se refirió a lo sucedido y fue letal. "Es lamentable lo que está pasando", dijo sobre su distanciamiento. "Con ella separados tuvimos durante años un arreglo armónico, de entendimiento, de cariño y de respeto", siguió.

"Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños".

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.

