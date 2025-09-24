Inicio Farándula Sabrina Rojas
Sabrina Rojas reveló qué pasó con Facundo Pieres, ex novio de Zaira Nara

Sabrina Rojas rompió el silencio luego de que saliera a la luz su explosivo encuentro con Facundo Pieres. Los detalles

En Los Profesionales de Siempre revelaron que Sabrina Rojas estuvo muy cerca de Facundo Pieres, ex novio de Zaira Nara, el sábado por la noche.

Según explicó Stefi Berardi en Los Preofesionales de Siempre, vieron a Sabrina Rojas y Facundo Pieres muy cerca y acaramelados en el boliche Tequila, en frente de todos los presentes.

La panelista agregó que hay testigos que aseguran que incluso hubo algún que otro beso entre Facundo Pieres y Sabrina Rojas, versión que fue rotundamente desmentida por la conductora de Pasó en América.

Sabrina Rojas salió por teléfono y si bien confirmó que sí estuvo hablando con el polista durante la noche, jamás se besaron y no pasó nada entre ellos, aunque los panelistas no quedaron muy convencidos de su explicación.

Los rumores sobre Sabrina Rojas y Nicolás González

Semanas antes, Sabrina Rojas fue vinculada con el futbolista Nicolás González. En LAM, fue Pepe Ochoa quien dio detalles del fin de semana de Sabrina Rojas y el jugador que incluyó salida en la noche proteña.

"Estuvo muy acaramelada toda la noche. Estuvieron el fin de semana en Chana toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron juntos", detalló Pepe.

Tras la explosiva información, la panelista Juli Argenta sorprendió a las angelitas al revelar que Nico Gónzalez estaría casado. "Están hace mucho. Ahora estoy viendo su Instagram hasta el 25 de mayo estaban juntos", comentó, en referencia a la relación de González con Paloma Silberberg.

Sabrina Rojas y Nico Gonz&aacute;lez juntos: "Hubo roce de labios".

Días antes, Sabrina Rojas se reencontró a través de la pantalla con su ex novio Tucu López durante una visita a los camarines de la obra SEX en Pasó en Améria. De lo más picante, Sabrina fue por todo y le preguntó por los rumores de romance con Romina Ricci. “Bueno ¿estás soltero? Voy. Avisame que voy” dijo atrevida.

Sabrina Rojas dura con Pampita: "Cuando se desestabiliza..."

En medio de las repercusiones por las escandalosas acusaciones de la China Suárez contra Benjamín Vicuña, Pampita defendió a Benjamín Vicuña y Sabrina Rojas lanzó una filosa opinión.

En su llegada a la Argentina tras sus vaciones en New York, Pampita habló con las cámaras de A la Tarde y volvió a defender el rol partenal de Benjamín Vicuña asegurando que es un padre presente y pendiente permanentemente de sus hijos.

Luego de ver las declaraciones de Pampita donde la modelo se mostró calmada y segura con su presente, Sabrina Rojas recordó cuando Carolina mandó videos y audios de sus discusiones con Vicuña y la comparó con la China.

"Cuando se desestabiliza actua igual que la China Suárez", dijo Sabrina Rojas en Pasó en América. "Tal vez la China está pidiendo ayuda, trató de ponerme en su lugar", cerró.

