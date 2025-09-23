Detuvieron a ocho extranjeros por el robo a la casa de Pampita

detenidos robo pampita Cómo fue la detención de los delincuentes que robaron la casa de Pampita.

Además, se refirieron al objetivo que habrían tenido los delincuentes al elegir la casa de Pampita. "Llama la atención que hayan estado seis horas dentro de la propiedad. Y la documentación por la que habrían entrado a robar no se encuentra", explicó Candalaft.

Yanina Latorre confirmó que hubo un entregador en el robo a Pampita

Yanina Latorre dio más detalles del robo y confirmó que hubo un "entregador" que brindó datos íntimos del itinerario de Pampita y sus hijos.

"Siete personas fueron las que entraron. Sabían cómo hacer,estaba todo planeado. Sacaron la batería de la alarma. Hay un entregador que se quebró al escuchar a Pampita. "Creo que los conoce bien y han estado en su casa".

"El robo habría sido por documentación y no por dinero. El entregador es muy conocido", agregó Yanina Latorre sobre la información que recibió.

Las impactantes imágenes que captaron las cámaras de seguridad

Los delincuentes estuvieron más de seis horas dentro del interior de su vivienda y ahora, Fernanda Burlando, abogado de Pampita, dio detalles del material que capturaron las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

"Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", señaló el letrado quien además es vecino de Pampita.

Las imágenes fueron obtenidas no solo de las cámaras de Pampita sino también de material que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.