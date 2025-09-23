La mejor amiga de Pampita confirmó la sospecha más terrible sobre el robo que sufrió la modelo

"Claramente, no hay nadie vigilando en esa zona, yo creo que sabían perfectamente que no estaban. Carolina dijo que había secreto de sumario, por eso yo creo que hay algo más, hay una información que no tenemos”, indicó. “Que alguien los haya vendido”, agregó Nancy Duré. “Puede ser”, cerró Angie.

El llanto de Pampita tras recuperar los celulares que le robaron: "Le recé a Blanquita"

Los delincuentes no solo se llevaron la caja fuerte sino que cuatro celulares en su interior, de vital importancia para Pampita quien explicó que contenían recuerdos, videos y fotos de su hija Blanquita.

Tras horas de angustia, la modelo rompió en llanto al confirmar que pudo recuperar los dispositivos. "Realmente lo único importante que había en esa casa eran los teléfonos, después eran todas pavadas, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios y a mi hija, le pedí a todos", aseguró.

pampita robo celulares La emoción de Pampita tras recuperar los celulares que le robaron.

"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", finalizó Pampita emocionada.

Las impactantes imágenes que captaron las cámaras de seguridad

Los delincuentes estuvieron más de seis horas dentro del interior de su vivienda y ahora, Fernando Burlando, abogado de Pampita, dio detalles del material que capturaron las cámaras de seguridad instaladas en la casa.

"Yo le toqué el timbre a todos los vecinos. Lo que conseguimos es determinar vehículos, patentes y rostros", señaló el letrado quien además es vecino de Pampita.

pampita camaras de seguridad

Las imágenes fueron obtenidas no solo de las cámaras de Pampita sino también de material que aportaron los vecinos de Barrio Parque en el que también viven famosas como Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mirtha Legrand, entre otras.