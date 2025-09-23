Inicio Farándula China Suárez
La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cag... en tres menores"

La China Suárez reventó las redes sociales con un brutal posteo contra Yanina Latorre y la liquidó como nunca antes. Los detalles

Por UNO
La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: Te seguís cag... en tres menores

La China Suárez regresó a la Argentina sin la compañía de Mauro Icardi y estalló contra Yanina Latorre, destrozándola con un picantísimo posteo en su cuento de Instagram.

Todo sucedió luego de que Yanina Latorre publicará una foto de la nueva mansión de la China Suárez agregando detalles sobre la propiedad.

Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez no se quedó callada, reposteó la storie publicada por Yanina y acompañó la imagen con un feroz descargo por mostrar su casa.

Yanina Latorre mostró la nueva casa de la China Suárez y se pudrió todo.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comand a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió furiosa.

La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía y la foto estalló las redes

Fue la misma China Suárez que luego de semanas de rumores, publicó una foto de Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña con el uniforme de su colegio.

Para no dejar dudas, la China Suárez incluso dejó un mensaje manifestando su orgullo y felicidad por la nueva vida de sus hijos en Estambul.

La China Suárez confirmó que escolarizó a sus hijos en Estambul.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con todo mi alma", escribió la China Suárez. " Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos y felices", agregó filosas.

La lujosa y exclusiva adquisición de la China Suárez en Turquía que puede enfuerecer a Wanda

La China Suárez y Mauro Icardi no paran de revolucionar las redes sociales subiendo constantes postales y videos de su lujosa vida en Turquía.

Los looks y compras de la China Suárez no quedan afuera de sus publicaciones como quedó demostrado en la última storie de la actriz en su cuenta de Instagram.

De lo más glamorosa, la China Suárez no solo visitó la boutique de Louis Vuitton, sino que accedió a la exclusiva máquina de personalización de la marca.

China Suárez presumió sus compras de lujo.

A través de la máquina, los clientes puedan personalizar sus accesorios, dejando su nombre e iniciales grabados como solía hacer Wanda Nara en sus bolsos y carteras.

