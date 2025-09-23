Coto abre un nuevo supermercado y busca empleados: cuánto cobra un cajero

La cadena de supermercados Coto va a abrir una nueva sucursal e hizo una convocatoria para contratar empleados. En este caso será en Buenos Aires, más precisamente en la localidad de Mar del Plata.
Esta sucursal de supermercado Coto se encontrará ubicado en la zona del puerto, donde también habrá un mega espacio comercial. Si bien, la idea es que el local abra sus puertas en diciembre, desde ahora ya se está haciendo la convocatoria para la búsqueda de empleados.
Según el aviso publicado por supermercados Coto, se busca contratar empleados para diversas tareas en el local comercial. La idea es ocupar los vacantes de reposición, de ventas de electrodomésticos, cajeros, depósito, maestranza, pescadería, prevención, carnicería, panadería y verdulería.
La solicitud de empleo para ser parte de supermercado Coto se puede hacer a través de un sistema de chatbot por WhatsApp al número +5491155593160. Desde allí se puede aplicar, decidir para qué puesto postularse y cargar el CV.
"Si tenés experiencia en el rubro o querés dar tus primeros pasos, esta es tu oportunidad", se explica en la imagen que Coto ha subido a sus redes sociales.
Esta nueva sucursal del supermercado estará ubicada en la avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, en la zona del Puerto de la ciudad de Mar del Plata.
Según la última paritaria, los trabajadores de supermercados recibieron un aumento con los sueldos cobrados en septiembre. Con esta actualización, un cajero de supermercado Coto pasó a cobrar, como sueldo básico sin los descuentos, los siguientes salarios:
La diferencia de categoría, en el caso de los cajeros, es que la categoría A corresponde a operaciones de contado o de crédito. En tanto, la categoría B es para aquellas personas que cumplen con tareas administrativas relacionadas con la caja.
En cuanto al resto de los salarios, Coto paga sueldos según lo acordado con el Centro de Empleados de Comercio.