Luis Caputo subió la tasa del plazo fijo del Banco Nación para ganarle a la inflación y estabilizar el dólar

Desde este lunes 3 de noviembre, el Banco Nación (BNA) paga una tasa nominal anual (TNA) del 35% para sus plazos fijos online a 30 días, lo que equivale a un rendimiento mensual del 2,91%. El nivel se ubica por encima de las proyecciones de inflación de octubre, estimadas entre 2,1% y 2,8%, según distintos relevamientos privados.

De esta forma, la entidad estatal —principal banco del Gobierno— ofrece una tasa real positiva, una señal que apunta tanto a incentivar el ahorro en pesos como a contener la presión sobre el dólar.