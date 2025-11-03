Inicio Economía Plazo fijo
Luis Caputo subió la tasa del plazo fijo del Banco Nación para ganarle a la inflación y estabilizar el dólar

El nivel de las tasas de interés se ubica por encima de las proyecciones de inflación, estimadas entre 2,1% y 2,8%. Luis Caputo no quiere sorpresas con el dólar

Luciano Bertolotti
Por Luciano Bertolotti [email protected]
Sube la tasa de los plazos fijos en el Banco Nación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso una aceleración en la tasa de los plazos fijos del Banco Nación con el objetivo de ofrecer rendimientos que superen la inflación y contribuyan a anclar las expectativas cambiarias.

Desde este lunes 3 de noviembre, el Banco Nación (BNA) paga una tasa nominal anual (TNA) del 35% para sus plazos fijos online a 30 días, lo que equivale a un rendimiento mensual del 2,91%. El nivel se ubica por encima de las proyecciones de inflación de octubre, estimadas entre 2,1% y 2,8%, según distintos relevamientos privados.

De esta forma, la entidad estatal —principal banco del Gobierno— ofrece una tasa real positiva, una señal que apunta tanto a incentivar el ahorro en pesos como a contener la presión sobre el dólar.

Banco Nación BNA
El Banco Nación fue el primero en anunciar la suba de las tasas de interés de los plazos fijos.

Las tasas del plazo fijo

En comparación con otras entidades, la tasa del Nación figura entre las más altas del sistema financiero:

  • Banco Nación: 35%
  • ICBC: 35,3%
  • Banco Macro: 33%
  • Banco Credicoop: 33%
  • BBVA: 32%
  • Banco Ciudad: 32%
  • Banco Galicia: 31%
  • Banco Provincia: 31%
  • Banco Santander: 29%

La medida forma parte de la estrategia del equipo económico de Luis Caputo para sostener la estabilidad financiera y mantener a raya la inflación en un contexto de moderación de precios y control del tipo de cambio.

Fuentes: Noticias Argentinas y Banco Nación

