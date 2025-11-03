El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso una aceleración en la tasa de los plazos fijos del Banco Nación con el objetivo de ofrecer rendimientos que superen la inflación y contribuyan a anclar las expectativas cambiarias.
Luis Caputo subió la tasa del plazo fijo del Banco Nación para ganarle a la inflación y estabilizar el dólar
El nivel de las tasas de interés se ubica por encima de las proyecciones de inflación, estimadas entre 2,1% y 2,8%. Luis Caputo no quiere sorpresas con el dólar
Desde este lunes 3 de noviembre, el Banco Nación (BNA) paga una tasa nominal anual (TNA) del 35% para sus plazos fijos online a 30 días, lo que equivale a un rendimiento mensual del 2,91%. El nivel se ubica por encima de las proyecciones de inflación de octubre, estimadas entre 2,1% y 2,8%, según distintos relevamientos privados.
De esta forma, la entidad estatal —principal banco del Gobierno— ofrece una tasa real positiva, una señal que apunta tanto a incentivar el ahorro en pesos como a contener la presión sobre el dólar.
Las tasas del plazo fijo
En comparación con otras entidades, la tasa del Nación figura entre las más altas del sistema financiero:
- Banco Nación: 35%
- ICBC: 35,3%
- Banco Macro: 33%
- Banco Credicoop: 33%
- BBVA: 32%
- Banco Ciudad: 32%
- Banco Galicia: 31%
- Banco Provincia: 31%
- Banco Santander: 29%
La medida forma parte de la estrategia del equipo económico de Luis Caputo para sostener la estabilidad financiera y mantener a raya la inflación en un contexto de moderación de precios y control del tipo de cambio.
Fuentes: Noticias Argentinas y Banco Nación