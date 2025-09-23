Benjamín Vicuña reveló cómo lo traicionó la China Suárez con sus hijos: "Es desagradable"

"Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó.

Preocupación por el estado de Benjamín Vicuña tras la foto de sus hijos en Turquía

Según reveló Yanina Latorre, Benjamín Vicuña se enteró de la noticia a través de los medios."Entre ellos no hay diálogo, hablan por los abogados, pero no hay criterio", aseguró. Además, señaló que "Benjamín se enteró esta mañana por la historia de la China, que es provocadora".

Debido a la delicada situación que está viviendo Benjamín Vicuña con la China Suárez trascendió que la madre del actor decidió viajar desde Chile para acompañarlo.

chinasuarez hijos colegio turquia Benjamín Vicuña devastado por la escolarización de sus hijos en Turquía.

“En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. No es victimización, pero ella decidió venir. Se ocupa y se preocupa, y viene acompañarlo”, revelaron en Los Profesionales de Siempre sobre la sorpresiva llegada de Isabel Luco al país.

Benjamín Vicuña destrozó a la China Suárez: "Es lamentable"

Benjamín Vicuña habló como nunca antes de la China Suárez tras el escandaloso posteo de la actriz acusándolo de mal padre, infiel y adicto.

En una revista internacional, Benjamín Vicuña se refirió a lo sucedido y fue letal. "Es lamentable lo que está pasando", dijo sobre su distanciamiento. "Con ella separados tuvimos durante años un arreglo armónico, de entendimiento, de cariño y de respeto", siguió.

"Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños".

Además, Benjamín Vicuña desmintió los dichos de la China Suárez en su contra. "Se insinuaron cosas que no fueron ciertas (adicciones)y se cuestionó su rol de padre sin conocerlo", sostuvo indignado.