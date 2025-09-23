Qué hizo la China Suárez durante su primer salida en la noche porteña.

En medio del conflicto que está viviendo con Benjamín Vicuña por la escolarización de sus hijos en Turquía, la China Suárez regresó a la Argentina sin la compañía de Mauro Icardi.

Si bien trató de mantener un bajo perfil evitando a los periodistas el día de su llegada, la China Suárez disfrutó de la noche porteña y Yanina Latorre la mandó al frente.

A través de sus stories de Instagram, Yanina reveló qué hizo la China Suárez en su primer salida y la trató de tóxica. "La nipona fue a Gardiner", arrancó la conductora.

yanina salida china
Yanina Latorre prendió fuego a la China Suárez y reveló su polémica actitud durante su salida en Buenos Aires sin Mauro Icardi.

"¿Y qué hizo? Facetime con Mauriño. Hablame de toxicidad", agregó Yanina Latorre sobre la intensa relación entre la China Suárez y Mauro Icardi a pesar de estar en otros países.

La China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía y la foto estalló las redes

Fue la misma China Suárez que luego de semanas de rumores, publicó una foto de Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña con el uniforme de su colegio.

Para no dejar dudas, la China Suárez incluso dejó un mensaje manifestando su orgullo y felicidad por la nueva vida de sus hijos en Estambul.

chinasuarez hijos colegio turquia
La China Suárez confirmó que escolarizó a sus hijos en Estambul.

"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con todo mi alma", escribió la China Suárez. " Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos y felices", agregó filosas.

La lujosa y exclusiva adquisición de la China Suárez en Turquía que puede enfuerecer a Wanda

La China Suárez y Mauro Icardi no paran de revolucionar las redes sociales subiendo constantes postales y videos de su lujosa vida en Turquía.

Los looks y compras de la China Suárez no quedan afuera de sus publicaciones como quedó demostrado en la última storie de la actriz en su cuenta de Instagram.

De lo más glamorosa, la China Suárez no solo visitó la boutique de Louis Vuitton, sino que accedió a la exclusiva máquina de personalización de la marca.

china suarez louis vouitton
China Suárez presumió sus compras de lujo.

A través de la máquina, los clientes puedan personalizar sus accesorios, dejando su nombre e iniciales grabados como solía hacer Wanda Nara en sus bolsos y carteras.

