Maxi López conoció al nuevo novio de Wanda Nara y no se guardó nada: "No me..."

Además, Maxi López habló con los periodistas y se refirió a la vida sentimental de Wanda Nara. “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, arrancó.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió sobre la dinámica que tiene con Wanda Nara.

Qué hizo Wanda Nara tras la foto de los hijos de la China Suárez en un colegio de Turquía

En medio del conflicto de Benjamín Vicuña y la China Suárez por los viajes de sus hijos a Turquía, la actriz confirmó por todo lo alto la escolarización de los pequeños en Estambul y Wanda Nara no tardó en reaccionar.

Luego de que las redes estallaran con las fotos de los hijos de la China Suárez en el mismo colegio al que asistían sus hijos en Estambul, Wanda Nara respondió a través de sus redes.

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una catarata de fotos de sus cinco hijos en el Monumental.

wanda reaccion china colegio La respuesta de Wanda Nara a las fotos de los hijos de la China Suárez en un colegio de Estambul.

Wanda Nara mostró lo bien que la pasaron en el palco del estadio, grabando incluso a las hijas de Mauro Icardi mientras celebraban el gol de River, quitándole importancia a lo sucedido con la China.

"Nos horrorizó", Wanda Nara cuestionada por lo que hizo con su nuevo novio frente a sus hijas

Wanda y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este, haciendo oficial su romance luego de semanas de especulaciones y rumores sobre su incipiente relación.

La flamante paraje no solo viajó a Uruguay sino que también dijeron presente en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta fueron juntos al recital de Lali en Vélez.

Además, usuarios mandaron al frente a Wanda Nara luego de verla de lo más apasionada con Martín Migueles frente a sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

“Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo”, dijo la testigo a Infama lo que generó toda una polémica por la actitud de Wanda Nara con sus herederas.