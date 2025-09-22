Inicio Farándula Wanda Nara
Inesperado

¡Bombazo! ¿Maxi López almorzó con el nuevo novio de Wanda Nara, Martín Migueles?

Maxi López llegó a la Argentina y las redes sociales estallaron con las fotos virales de su reencuentro con Wanda Nara. Los detalles

Por UNO
El insólito lugar que eligió Wanda Nara para su asado familiar con Maxi López.

El insólito lugar que eligió Wanda Nara para su asado familiar con Maxi López.

Wanda Nara se reencontró con su ex marido Maxi López. A días del comienzo de Masterchef Celebrity, donde estará como participante, Maxi volvió al país y no dudó en visitar a Wanda Nara y sus hijos.

Como siempre fue la misma Wanda Nara quien subió postales y videos mostrando los detalles de su almuerzo familiar, que, según las imágenes que compartió, habría sido en la mansión de su actual novio Martín Migueles.

“Y ahora está Wan en la casa de Migueles de Yacht comiendo un asadito con toda la familia y Maxi López, ni Netflix se atrevió a tanto jaja”, escribió Pochi de Gossipeame junto a la foto que estalló las redes.

wanda maxi martin
La foto de Maxi L&oacute;pez en la mansi&oacute;n de Mart&iacute;n Migueles.

La foto de Maxi López en la mansión de Martín Migueles.

Además de Maxi López y Wanda Nara, estuvieron presentes sus tres hijos varones,Francesca e Isabella las dos hijas de ella con Mauro Icardi, Zaira Nara y sus respectivos padres.

Qué hizo Wanda Nara tras la foto de los hijos de la China Suárez en un colegio de Turquía

En medio del conflicto de Benjamín Vicuña y la China Suárez por los viajes de sus hijos a Turquía, la actriz confirmó por todo lo alto la escolarización de los pequeños en Estambul y Wanda Nara no tardó en reaccionar.

Luego de que las redes estallaran con las fotos de los hijos de la China Suárez en el mismo colegio al que asistían sus hijos en Estambul, Wanda Nara respondió a través de sus redes.

Si bien no hizo referencia directa a la publicación de la China Suárez, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una catarata de fotos de sus cinco hijos en el Monumental.

wanda reaccion china colegio
La respuesta de Wanda Nara a las fotos de los hijos de la China Su&aacute;rez en un colegio de Estambul.

La respuesta de Wanda Nara a las fotos de los hijos de la China Suárez en un colegio de Estambul.

Wanda Nara mostró lo bien que la pasaron en el palco del estadio, grabando incluso a las hijas de Mauro Icardi mientras celebraban el gol de River, quitándole importancia a lo sucedido con la China.

"Nos horrorizó", Wanda Nara cuestionada por lo que hizo con su nuevo novio frente a sus hijas

Wanda y su nuevo novio Martín Migueles viajaron a Punta del Este, haciendo oficial su romance luego de semanas de especulaciones y rumores sobre su incipiente relación.

La flamante paraje no solo viajó a Uruguay sino que también dijeron presente en el cumpleaños de Zaira Nara y hasta fueron juntos al recital de Lali en Vélez.

Además, usuarios mandaron al frente a Wanda Nara luego de verla de lo más apasionada con Martín Migueles frente a sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

Nos horrorizó porque estaban las nenas ahí y ella besándose con el tipo”, dijo la testigo a Infama lo que generó toda una polémica por la actitud de Wanda Nara con sus herederas.

Temas relacionados:

Te puede interesar