El álbum íntimo de Jesica Cirio mostrando cómo está viviendo tras su divorcio

jesia cirio gimnasio La nueva vida de Jesica Cirio tras la detención de su ex Elías Piccirillo.

A través de un álbum de fotos, Jesica Cirio hizo un repaso por las actividades y encuentros que ha tenido los últimos días, incluyendo looks, visitas al gimnasio y hasta un almuerzo con Lizy Tagliani quien ocupó su lugar como conductora de La Peña de Morfi.

jesia cirio nueva vida La nueva vida de Jesica Cirio tras la detención de su ex Elías Piccirillo.

¿De qué está viviendo Jesica Cirio?

Días antes, Jesica Cirio reveló de qué está trabajando luego de meses de no estar en televisión luego de su última participación como conductora de La Peña de Morfi.

“Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, dijo Jesica Cirio.

jesica cirio intrusos Jesica Cirio habló de su presente laboral.

Tras la detención de Elías Piccirillo salió la versión de que la modelo estaba vendiendo ropa usada en una feria del conurbano, según explicaron en Puro Show.

En medio de estos rumores, Jesica Cirio mandó un breve mensaje y lo negó rotundamente. "No, no sé ni dónde dijeron eso”, le contestó la modelo a Belén Ludueña sin querer dar más detalles del tema.