La China Suárez se peleó con la última amiga famosa que le quedaba: ¿qué hizo?

china suarez mezquita La China Suárez luciendo un vestido de Natalia Antolín en Estambul.

Fue Yanina Latorre quien reveló la feroz interna. "El entorno de Natalia está muy dolido porque dicen que Natalia le dio mucho, le dio familia, y sienten que la China la usó. Ahora tiene plata, tiene a (Mauro) Icardi, vive en Estambul, tiene avión privado, y la abandonó”.

¿Qué pasó entre la China Suárez y Natalia Antolín?

“Antolín la recibió mucho en su casa de Carmelo, hay un vínculo. La bancó, entonces vos no podés no ir cuando la declaran Ciudadana Ilustre. Los enojos de la China son, por ejemplo, cuando Natalia sube un reels de Pampita, y se ofende. Le presta ropa a Zaira (Nara) y se ofende”, siguió sobre la furia de la China con Antolín.

"Sienten que no es generosa, que cuando no tenía un mango se la pasaba en Carmelo, Antolín le cuidaba los pibes”, agregó Yanina Latorre.

Qué hizo la China Suárez en su primer salida en Buenos Aires

Como siempre, fue Yanina Latorre quien mandó al frente a la China Suárez dando detalles de la polémica actitud de la actriz en un reconocido restaurante.

A través de una storie Yanina prendió fuego a la China. "¿Y qué hizo? Facetime con Mauriño. Hablame de toxicidad", dijo sin anestesia.