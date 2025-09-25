Tras el robo a su casa, se viralizan fotos de Pampita sin ropa interior y estalla la red

pampita posteo robo Pampita se animó al look más revelador tras el robo a su casa.

A sus 47 años, Pampita se la jugó al máximo marcando su silueta con un mini vestido negro con sensual detalle de aberturas en los laterales. Como si no fuera suficiente, Pampita se animó a llevar su modelo sin ropa interior siendo ella misma la encargada de mostrarlo en su cuenta de instagram.

¿Qué pasará con el trabajo de Pampita en Los 8 Escalones?

Si bien Pampita retomó su trabajo al instante, salieron a la luz fuertes versiones que aseguran que estaría en peligro su continuidad como conductora de Los 8 Escalones.

En el streaming "Ya fue todo" aseguraron que hay preocupación por el rating que está teniendo el programa y que evaluan hacer cambios si los números no mejoran.

“Hasta el momento tiene hasta diciembre la posibilidad de estar. El canal le pide un piso de 3.5 de rating para arriba para tener futuro el año que viene. El programa es muy costoso y necesitan ese piso para la parte comercial”, explicó Ale Castello sobre el ultimatum que le dieron a Pampita.

pampita photohsop Preocupación por el futuro de Pampita en Los 8 Escalones.

“Si el programa no hace el piso de 3.5 para arriba, terminaría en diciembre. Tiene un jurado muy costoso. Hasta diciembre va a estar, el tema es que si supera ese piso, el programa tiene futuro para el año que viene; si no llega, en diciembre terminarían Los 8 Escalones”, agregó.