¿Qué pasó entre Jesica Cirio y Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara?

A pesar de esta situación, Martín Migueles es quien visita y le lleva comida a el ex de Jesica Cirio a la cárcel e incluso está viviendo en la mansión que tenían el empresario y Jesica en Nordelta.

Qué dijo Jesica Cirio del romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

Según trascendió, antes de comenzar su romance, Wanda Nara llamó a Jesica Cirio para peguntarle su opinión de Martín Migueles a lo que la rubia habría dicho "salí de ahí".

A pesar de estos rumores, Jesica Cirio se expresó y les deseó lo mejor en su futuro. "No voy a hablar de la intimidad de ellos. Lo único que puedo decir es que se los ve muy bien y me encanta que así sea”, dijo.

Además, Jesica Cirio negó los rumores que aseguraban que el socio de Piccirillo le habría regalado sus costosísimas joyas a Wanda Nara. "La pulsera no es mía", dijo haciendo referencia a la foto de Wanda presumiendo sus brazaletes Cartier.

¿Wanda Nara durmió en la cama de Jesica Cirio?

Wanda Nara subió una foto en sus redes sociales mostrando su amanecer en un impactante cuarto con vista al yacht club de Nordelta.

La imagen inmediatamente fue comparada con viejas fotos publicadas por Jesica Cirio cuando estaba casada con Elías Piccirillo.