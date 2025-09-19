Cuál será el próximo trabajo de Jesica Cirio tras su divorcio de Elías Piccirillo

Jesica Cirio casi desnuda.jpg ¿Jesica Cirio vuelve a la televisión?

Además Marina Calabró reveló el motivo de los últimos viajes de Jesica Cirio a México. Según explicó, la modelo viajó para finalizar los trámites burocráticos en el proceso que estaban llevando a cabo con Picirillo para tener un hijo, que, debido a la detención del empresario, habrían quedado truncos.

jesica cirio aeropuerto ddm.jpg A qué viajó Jesica Cirio a México.

Majo Martino fue amenazada tras hablar de Jesica Cirio

Wanda Nara oficializó su romance con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, y en SQP dieron a conocer la opinión de Jesica Cirio sobre el empresario.

Majo Martino contó la conversación que habrían tenido Wanda Nara y Jesica Cirio sobre Migueles y horas despúes recibió amenazas telefónicas por haber hablado de Cirio.

"Involucraste a Jesica sin su consentimiento, y eso no está bien. No se hace, no está bueno. Yo ya te dije que ese tipo es muy heavy. Cuídate. Buenas noches”, le escribieron en un mensaje de Whatsapp de número desconocido.

jesica cirio amenazas wanda Mencionaron la opinión de Jesica Cirio sobre el novio de Wanda Nara y estallaron las amenazas.

Lejos de dejarlo pasar, Majo Martino relató lo sucedido y fue por más. “¿Desde cuándo tenemos que tener el consentimiento de alguien para hablar de una figura pública? Además, me consta la información que di. Yo no les tengo miedo".“A mí no me van a callar, porque no tengo nada que ocultar", dijo la panelista.

¿Wanda Nara durmió en la cama de Jesica Cirio y Elías Piccirillo?: las fotos

Wanda Nara arrancó la mañana del miércoles de lo más picante. Siempre sexy, Wanda subió una foto en sus redes sociales mostrando su amanecer en un impactante cuarto con vista al yacht club de Nordelta.

La imagen no pasó desapercibida para los followers que notaron varias similitudes con el ex cuarto que compartían Jesica Cirio y Elías Piccirillo en su mansión.

wanda nara cama jesica cirio Wanda Nara habría dormido en la ex mansión de Jesica Cirio y Elías Piccirillo.

Juariu incluso fue por más y comparó postales de las modelos mostrando en detalle las pruebas que confirmarían que Wanda pasó la noche en la mansión de Jesica Cirio en la que actualmente vive Martín Migueles, socio de Piccirillo.