"Fue muy ahorrativa", revelan cómo amasó su fortuna Jesica Cirio

“¿Se puede hacer tanta fortuna? Ella tiene muchas propiedades”, le cuestionaron luego sobre el cuantioso patrimonio que tiene la rubia. “Es una mina muy ahorrativa, a lo mejor fue muy ahorrativa. Tuvo mucho laburo y fue convocada en teatros grosos”, explicó la actriz.

La verdadera razón de los viajes de Jesica Cirio a México

Además de dar su opinión sobre la flamante pareja, Jesica Cirio habló de lo mal que la paso durante los últimos meses en los que incluso se divorció de Piccirillo.

Marina Calabró analizó sus declaraciones y reveló el motivo de los últimos viajes de Jesica Cirio a México. Según explicó, la modelo viajó para finalizar los trámites burocráticos en el proceso que estaban llevando a cabo con Picirillo para tener un hijo, que, debido a la detención del empresario, habrían quedado truncos.

jesica cirio aeropuerto ddm.jpg A qué viajó Jesica Cirio a México.

Días antes, Jesica Cirio quedó involucrada en un nuevo escándalo luego de que la periodista Majo Martino contara que recibió amenazas por hablar de la conversación que habría tenido la top con Wanda nara.

Majo Martino fue amenazada tras hablar de Jesica Cirio

Wanda Nara oficializó su romance con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, y en SQP dieron a conocer la opinión de Jesica Cirio sobre el empresario.

Majo Martino contó la conversación que habrían tenido Wanda Nara y Jesica Cirio sobre Migueles y horas despúes recibió amenazas telefónicas por haber hablado de Cirio.

"Involucraste a Jesica sin su consentimiento, y eso no está bien. No se hace, no está bueno. Yo ya te dije que ese tipo es muy heavy. Cuídate. Buenas noches”, le escribieron en un mensaje de Whatsapp de número desconocido.

jesica cirio amenazas wanda Mencionaron la opinión de Jesica Cirio sobre el novio de Wanda Nara y estallaron las amenazas.

Lejos de dejarlo pasar, Majo Martino relató lo sucedido y fue por más. “¿Desde cuándo tenemos que tener el consentimiento de alguien para hablar de una figura pública? Además, me consta la información que di. Yo no les tengo miedo".“A mí no me van a callar, porque no tengo nada que ocultar", dijo la panelista.