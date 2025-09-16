Jesica Cirio reveló la verdad de las joyas que Martín Migueles le regaló a Wanda Nara

wanda nara pulseras jesica cirio Jesica Cirio habló de los regalos que le dió Martín Migueles a Wanda Nara.

Además, Jesica Cirio no dudó en hablar de las costosísimas joyas que Martín Migueles le regaló a Wanda Nara. "La pulsera no es mía", dijo haciendo referencia a la foto de Wanda presumiendo sus brazaletes Cartier.

¿Wanda Nara durmió en la cama de Jesica Cirio y Elías Piccirillo?: las fotos

Wanda Nara arrancó la mañana del miércoles de lo más picante. Siempre sexy, Wanda subió una foto en sus redes sociales mostrando su amanecer en un impactante cuarto con vista al yacht club de Nordelta.

La imagen no pasó desapercibida para los followers que notaron varias similitudes con el ex cuarto que compartían Jesica Cirio y Elías Piccirillo en su mansión.

wanda nara cama jesica cirio

Juariu incluso fue por más y comparó postales de las modelos mostrando en detalle las pruebas que confirmarían que Wanda pasó la noche en la mansión de Jesica Cirio en la que actualmente vive Martín Migueles, socio de Piccirillo.

De qué está viviendo Jesica Cirio tras la detención de su ex marido

Además de referirse a su relación con Elías Piccirillo, Jesica Cirio habló de su trabajo luego de haberse alejado de los medios de comunicación tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, entre otras acusaciones.

Lejos de la televisión y las redes sociales, Jesica Cirio reveló que está trabajando en el exterior. “Estoy mal, lógicamente no estoy bien... Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, dijo.

Además, Jesica Cirio explicó cómo está su vínculo con Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, cóno no voy a hablar, tengo la mejor, es un excelente papá", dijo sin ampliar el tema.