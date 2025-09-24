¡Bombazo! Aseguran que Pampita podría perder su trabajo: "Tiene hasta diciembre"

En medio de las repercusiones por el robo a la casa de Pampita Ardohain en Barrio Parque, en el streaming "Ya fue todo" revelaron un bombazo sobre su futuro en la televisión.
Además de brillar en sus trabajos como modelo y embajadora de las marcas más reconocidas, Pampita está trabajando como conductora del programa "Los 8 Escalones".
Pampita fue elegida para ocupar el lugar de Guido Kazcka, sin embargo, el rating no sería el esperado por el canal. “Hasta el momento tiene hasta diciembre la posibilidad de estar. El canal le pide un piso de 3.5 de rating para arriba para tener futuro el año que viene. El programa es muy costoso y necesitan ese piso para la parte comercial”, explicó Ale Castello sobre el ultimatum que le dieron a Pampita.
“Si el programa no hace el piso de 3.5 para arriba, terminaría en diciembre. Tiene un jurado muy costoso. Hasta diciembre va a estar, el tema es que si supera ese piso, el programa tiene futuro para el año que viene; si no llega, en diciembre terminarían Los 8 Escalones”, agregó.
Tras sus románticas vacaciones en la Polinesia, Pampita Ardohain armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.
La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.
Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.
Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.