¡Bombazo! Aseguran que Pampita podría perder su trabajo: "Tiene hasta diciembre"

pampita photohsop Preocupación por el futuro de Pampita en Los 8 Escalones.

“Si el programa no hace el piso de 3.5 para arriba, terminaría en diciembre. Tiene un jurado muy costoso. Hasta diciembre va a estar, el tema es que si supera ese piso, el programa tiene futuro para el año que viene; si no llega, en diciembre terminarían Los 8 Escalones”, agregó.

Elegida por Carolina Herrera, Pampita paralizó Madrid con su look

Tras sus románticas vacaciones en la Polinesia, Pampita Ardohain armó las valijas una vez más y viajó a España invitada exclusivamente por Carolina Herrera.

La prestigiosa marca que años atrás seleccionó a la China Suárez como embajadora, eligió a Pampita para estar en la front row del desfile en el que presentará su última colección.

Como hace en todos sus viajes por el mundo, Pampita no perdió un segundo y publicó fotos desde el primer minuto de su llegada protagonizando una catrata imparables de looks cada vez más sofisticados.

pampita carolina herrera El espectacular vestido floral de Pampita anticipando la nueva colección de Carolina Herrera.

Vestida por Carolina Herrera, Pampita anticipó la llegada de la primavera luciendo un espectacular vestido con estampado floral. La modelo destacó su figura con un modelo de escote halter y espalda al descubierto que mostró desde las calles de Madrid.