La brutal reacción de la China Suárez tras las versiones que aseguran que se quedó sin amigas

Qué hizo la China Suárez tras su pelea con Natalia Antolín.

Tras pelearse con amigas famosas como Zaira Nara, Paula Chaves, Gimena Accardi, Lali, entre otras, la China Suárez se habría distanciado de la diseñadora Natalia Antolín.

A pesar de estar en la Argentina, la China Suárez no asistió al evento en homenaje al trabajo de Natalia Antolín y estallaron las críticas y comentarios.

Yanina Latorre incluso dio explosivos detalles sobre la pelea que estarían teniendo la China y Natalia y la respuesta de la actriz no se hizo esperar.

La China Suárez se mostró rodeada de amigos tras los rumores sobre su pelea con Natalia Antolín.

Si bien no se refirió a las declaraciones de Yanina Latorre, la China Suárez publicó un álbum de fotos mostrando qué ha hecho los últimos días en Buenos Aires. Entre las imágenes que eligió, la top incluyó postales junto a varias amigas e incluso su confidente Juanma Cativa, demostrando así que no está sola.

La China Suárez furiosa con Yanina Latorre

Días antes, la China Suárez sí salió con los tapones de punta contra Yanina Latorre, luego de que la conductora de SQP subiera una foto mostrando su mudanza.

La China Suárez se mudó a una gran casa en el country San Jorge, y Yanina viralizó una imagen del exterior de la propiedad donde además se ve un auto estacionado.

Esto despertó la furia de la China Suárez que la destruyó a través de un posteo en su cuenta de instagram, acusando a Yanina de vulnerar la seguridad de su casa y de sus hijos.

La China Suárez hundió a Yanina Latorre.

"En 2023 esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comand a dos casas, los ataron y robaron preguntando cuál era la casa de la China Suárez. Sigue sin aprender. Ahora también publica el auto para que quede bien clarito. Te seguís cagando en 3 menores de edad. Despúes de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos", escribió indignada.

