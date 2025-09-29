El insólito look de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

wanda nara martin fierro look El impactante look de Wanda Nara en los Martín Fierro.

Wanda Nara fue recibida por su hermana Zaira Nara quien quedó impactada con el atuendo de la rubia. Divertida, la top hasta quiso enganchar a Zaira con Iván de Pineda.

Polémica por el look de Wanda Nara en un almuerzo familiar

Wanda Nara revolucionó las redes sociales al subir fotos de su llamativo reencuentro con su ex marido y padre de sus hjijos, Maxi López.

El ex futbolista no solo se reunió con Wanda Nara sino que trabajará con ella en la nueva edición de Masterchef Celebrity donde Maxi estará como participante.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un almuerzo con sus hijos, el padre de Wanda, Zaira Nara y hasta Martín Migueles quien fue el encargado de hacer el asado.

wanda nara maxi lopez El polémico look de Wanda en su almuerzo con Maxi López.

Para la velada, Wanda Nara lució un look casual aunque sorprendió al no llevar corpiño debajo de su remera provocando una catarata de comentarios y cuestionamientos sobre su elección.

Qué opina Maxi López del nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López habló con los periodistas y se refirió a la vida sentimental de Wanda Nara. “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, arrancó.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió sobre la dinámica que tiene con Wanda Nara.