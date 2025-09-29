Inicio Farándula Wanda Nara
Se la jugó

El insólito look de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro 2025

Wanda Nara desfiló por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025 y se robó todas las miradas con su atuendo.

Por UNO
Wanda Nara revolucionó la alfombra roja de los Premios Martín Fierro.

Mientras siguen las repercusiones y rumores sobre su explosivo romance con Martín Migueles, Wanda Nara causó sensación en los Premios Martín Fierro 2025.

Como si fuera una diva del cine italiano, Wanda Nara sorprendió a todos los presentes con un vestido mega ceñido de Dolce & Gabanna.

De lo más audaz y atrevida, Wanda Nara agregó gafas negras, bolero de piel color negro y, como broche de oro, pañuelo anudado en la cabeza al mejor estilo Sophia Loren.

El impactante look de Wanda Nara en los Mart&iacute;n Fierro.

Wanda Nara fue recibida por su hermana Zaira Nara quien quedó impactada con el atuendo de la rubia. Divertida, la top hasta quiso enganchar a Zaira con Iván de Pineda.

Polémica por el look de Wanda Nara en un almuerzo familiar

Wanda Nara revolucionó las redes sociales al subir fotos de su llamativo reencuentro con su ex marido y padre de sus hjijos, Maxi López.

El ex futbolista no solo se reunió con Wanda Nara sino que trabajará con ella en la nueva edición de Masterchef Celebrity donde Maxi estará como participante.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un almuerzo con sus hijos, el padre de Wanda, Zaira Nara y hasta Martín Migueles quien fue el encargado de hacer el asado.

El pol&eacute;mico look de Wanda en su almuerzo con Maxi L&oacute;pez.

Para la velada, Wanda Nara lució un look casual aunque sorprendió al no llevar corpiño debajo de su remera provocando una catarata de comentarios y cuestionamientos sobre su elección.

Qué opina Maxi López del nuevo novio de Wanda Nara

Maxi López habló con los periodistas y se refirió a la vida sentimental de Wanda Nara. “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”, arrancó.

"Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”, siguió sobre la dinámica que tiene con Wanda Nara.

