¡Bombazo! Morena Rial fue detenida y volvió a la cárcel

Días atrás, Morena Rial volvió a ser noticia luego de que se viralizaran imágenes de su brutal pelea dentro de un boliche, donde estuvo a los botellazos y tuvo que ser retirada del lugar.

Morena Rial habló de su futuro trabajo

Morena Rial volvió a los medios en una entrevista con LAM donde sorprendió al revelar que comenzará a trabajar con su amigo Alejandro Cipolla.

"¿Estás buscando laburo? Que era uno de los requisitos de la Justicia", preguntó el periodista. "Me va a dar laburo (por Cipolla)", contó la hija de Jorge Rial. "¿En un super, no? Dónde es", le preguntó Riva Roy. "No, pará, tampoco a las 8 de la mañana", lanzó. "¿Por qué no? Todos nos levantamos a las 8 de la mañana y salimos a laburar", le contestó el movilero.

morena rial trabajo 8 de la mañana

"Los amo a todos, vuelvo a ser meme, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana", siguió Morena y Cipolla detalló: "Va a estar en mi estudio como secretaria y aparte un proyecto que próximamente se va anunciar en las redes"

Escándalo con Morena Rial en el juzgado: "Tuvo un ataque de furia"

En el Diario de Mariana, Mariana Fabbiani explicó que Morena Rial tuvo un ataque de furia y terminó a los gritos y maltratando a la secretaria.

"Ella tiene que presentarse todas las semanas en la Justicia. El viernes, la secretaria le dice: 'vas a tener que presentar las constancias de la terapia'", explicó Martín Candalaft sobre la actitud que enfureció a Morena Rial. "¿Qué quiere que haga si con todos me llevo mal?", habría sido la respuesta de la joven.

Luego de este cruce, la secretaria del juzgando realizó un informe que elevó a la jueza, donde narra lo que ocurrió. "Se dirigió de manera grosera e irrespetuosa hacia mi persona", escribió indignada con Morena Rial.