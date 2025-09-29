Evangelina Anderson en boca de todos por su look de transparencias en las calles de Milán

evangelina anderson transparencias milan

Como toda una modelo, Evangelina Anderson lo mostró desde todos los ángulos y el álbum de fotos superó los 25 mil likes incluso por parte de famosas como Floppy Tesouro, Wanda Nara, etc.

Qué dijo Evangelina Anderson sobre los rumores que la vinculan con Leandro Paredes

Tras varios días y rumores sobre su supuesto amoría con Leandro Paredes, Evangelina Anderson rompió el silencio y dio su versión.

Desde México, la rubia se comunicó con Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

"Jamás saldría con un hombre casado, eso no está en mí, no es algo que me interese hacer para mi vida”, dijo indignada haciendo referencia a la información revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity junto a figuras como Maxi López, Eugenia Tobal, Pablo Lescano, entre otros.