¡Se supo! La verdad detrás del encuentro entre Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti en Italia

Habló una testigo del momento que compartieron Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti y reveló qué paso. Los detalles

La mejor amiga de Evangelina Anderson dio detalles íntimos de su encuentro con Eros Ramazzotti.

En medio de las repercusiones por el video de Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti que reventó las redes durante el fin de semana, habló una de las testigos del encuentro.

Acompañada por sus amigas, Evangelina Anderson asistió a un almuerzo en el que estuvo presente Ramazzotti. Mientras el grupo entonaba sus canciones, el italiano se acercó y trató de darle un beso a Evangelina dos veces aunque ella lo rechazó de forma divertida.

Esto causó gran polémica entre los usuarios quiénes acusaron a Eros Ramazzotti de acosar e intentar proparse con Evangelina Anderson, versión que fue inmediatamente desmentida por Milka, la amiga de Evangelina que subió el video del momento.

Qué pasó entre Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti.

La rubia se comunicó con Los Profesionales de Siempre y explicó cómo se dieron los hechos. “Nos recibió en su casa, nos atendió él, nos hablaba en español, fue todo muy respetuoso y lindo, en el momento de la foto, pasó eso, jugando”, contó la modelo amiga de Evangelina. “Hablé con él y se quedó mal porque lo tomaron para otro lado, pero fue realmente un chiste”, agregó Milca

Evangelina Anderson mostró a su "nuevo novio"

Tras su paso por las playas mexicanas, Evangelina Anderson desembarcó en Europa junto a un grupo de amigas y desde allí sorprendió con una postal posando con una estatua de Sigmund Freud.

"Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio", escribió Evangelina Anderson mientras en las redes siguen relacionándola con diversos candidatos. Días antes, la top se refirió a los rumores sobre Leandro Paredes.

La foto de Evangelina Anderson en Europa que se hizo viral.

La rubia le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

