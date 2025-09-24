Inicio Farándula Evangelina Anderson
Se la jugó

¡Bomba total! El osado look de Evangelina Anderson en la Milán Fashion Week

Explosión en las redes sociales por el audaz atuendo que eligió Evangelina Anderson para la Semana de la Moda de Milán. Las fotos

Por UNO
El look de Evangelina Anderson en Milán Fashion Week del que todos están hablando.

Mientras siguen las repercusiones por su explosivo encuentro con Eros Ramazzotti, Evangelina Anderson volvió a demostrar que sabe como revolucionar las redes sociales.

Desde Milán donde fue invitada a la Semana de la Moda, Evangelina Anderson está protagonizando un desfilde de looks cada vez más audaces, presumiendo su belleza al máximo.

Ahora, Evangelina Anderson dijo presente en un exclusivo evento de Bulgari y sorprendió eligiendo un look total denim de pantalón y strapless de jean, de lo más original.

evangelina anderson look milan fashion week
Furor por el look de Evangelina Anderson en la Mil&aacute;n Fashion Week.

Días antes, Evangelina Anderson no dudó en presumir su lomazo por las calles de Milán marcando su silueta con unos auadaces pantalones blancos combinados con crop top al tono.

evangelina anderson look milan
Desde Mi&aacute;n, Evangelina Anderson deslumbr&oacute; a sus seguidores con sus outfits.

Evangelina Anderson mostró a su "nuevo novio"

Tras su paso por las playas mexicanas, Evangelina Anderson desembarcó en Europa junto a un grupo de amigas y desde allí sorprendió con una postal posando con una estatua de Sigmund Freud.

"Siempre me gustaron los intelectuales. Ya tengo novio", escribió Evangelina Anderson mientras en las redes siguen relacionándola con diversos candidatos. Días antes, la top se refirió a los rumores sobre Leandro Paredes.

evangelina anderson eros ramazzotti
La foto de Evangelina Anderson y Eros Ramazzotti en Europa que se hizo viral.

La rubia le escribió a Karina Iavícoli y desmintió los rumores de forma contundente. "Estoy con mis papás, mi hermana, ellos tampoco están bien. Te juro por mi vida que jamás lo vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, arrancó Evangelina.

Evangelina Anderson se suma a Masterchef

Desde la revelación de la noticia, Evangelina Anderson se ha concentrado más que nunca en su trabajo, en especial, en su participación como jurado de Los 8 Escalones.

Ahora, según revelaron en Intrusos Evangelina Anderson aceptó una propuesta explosiva de Telefé en la que compartirá trabajo con Wanda Nara, su ex enemiga.

"La que le que sí es actriz de comedia, modelo de publicidad [...] Es una bella mujer, eterna... Es enemiga histórica de Wanda relacionada con el mundo del fútbol", dijo Marcela Tauro sobre Evangelina Anderson que se sumará a Masterchef Celebrity.

